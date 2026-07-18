Fiocco azzurro per Fedez e la compagna Giulia Honegger. La ragazza ha dato alla luce il piccolo Edoardo Lupo il 16 luglio nella clinica dell'Ospedale San Raffaele di Milano.

Si tratta del primo figlio per Giulia e il terzo per il rapper, padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l'ex Chiara Ferragni, da cui si è separato nel 2024.

Dopo settimane di voci e indiscrezioni è stato lo stesso ex giudice di X Factor a metà aprile a confermare la lieta notizia tramite i social. Su Instagram, il cantante ha pubblicato una storia che ritraeva Giulia al mare e con il pancione in bella vista. I due si frequentano da poco più di un anno.

A differenza del matrimonio con Chiara, vissuto e raccontato sui social, Fedez ha scelto di proteggere la propria vita privata limitando storie e post.

Il rapper ha concesso ai fan un piccolo strappo alla regola nel giorno della nascita, pubblicando degli scatti che ritraggono il neonato e la compagna.