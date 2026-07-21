A Milano
Fedez portato in ambulanza all'ospedale, ecco cos'è successo
Meno di una settimana fa il rapper è diventato padre per la terza volta.
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Il rapper è stato portato al Fatebenefratelli di Milano. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma i medici hanno disposto ulteriori controlli.
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- Fedez è stato trasportato in ambulanza al Fatebenefratelli di Milano per problemi gastrointestinali, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.
- I medici hanno disposto ulteriori accertamenti anche alla luce dei precedenti ricoveri, tra cui l’emorragia interna del 2023 e l’intervento al pancreas del 2022.
- Il malore è arrivato pochi giorni dopo la nascita di Edoardo Lupo, il figlio avuto con Giulia Honegger.
La salute di Fedez torna a far preoccupare.
Nella serata di lunedì 20 luglio, poco prima delle 22, il rapper è arrivato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di disturbi gastrointestinali comparsi improvvisamente.
Secondo quanto riportato da «Sky TG24», il quadro non sarebbe considerato grave. Alla luce dei precedenti clinici dell’artista, però, i sanitari avrebbero preferito procedere con una serie di accertamenti per individuare con precisione l’origine del malessere.
I problemi potrebbero essere collegati all’assunzione di farmaci antinfiammatori, ma saranno gli approfondimenti medici a chiarire la causa dei sintomi.
Il precedente nello stesso ospedale
Per Fedez non si tratta del primo ricovero al Fatebenefratelli. Nel 2023, come ricorda «Chi», era stato operato d’urgenza proprio nella struttura milanese dopo un’emorragia interna provocata dal sanguinamento di alcune ulcere.
Un anno prima, nel marzo 2022, il cantante aveva affrontato un intervento ancora più delicato all’ospedale San Raffaele, dove gli era stato asportato un raro tumore neuroendocrino del pancreas.
I medici hanno quindi scelto la strada della prudenza, disponendo ulteriori verifiche nonostante le condizioni del rapper non sembrino destare particolare allarme.
Il ricovero pochi giorni dopo la nascita di Edoardo Lupo
Il nuovo problema di salute arriva in un momento molto importante per la vita privata di Fedez.
Giovedì 16 luglio il rapper aveva infatti festeggiato la nascita di Edoardo Lupo, il figlio avuto dalla compagna Giulia Honegger.
Per l’artista si tratta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Chiara Ferragni. Per Honegger, invece, è la prima esperienza da madre.
Soltanto domenica la coppia era stata fotografata mentre lasciava il San Raffaele insieme al neonato.