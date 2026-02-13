Fedez sceglie di non aggiungere nuovi retroscena sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. Durante una recente puntata di «Pulp Podcast», il rapper riconosce gli errori commessi, definisce l'ex moglie «una persona che ho amato davvero» e chiarisce perché non intende raccontare tutto quello che è accaduto.

«È una persona che ho amato, facendo tanti errori», dice Fedez, condividendo che la separazione è maturata dopo un lungo percorso. «Si sono inanellate una serie di cose. A un certo punto è stato necessario dividersi. Non è stata una scelta facile».

Il rapper prende anche le distanze dalle numerose ricostruzioni circolate negli ultimi mesi. «Non tutte le cose che senti dire sono vere», afferma, ribadendo di non aver mai sentito il bisogno di chiarire pubblicamente ogni aspetto della vicenda. «Le cose che sono successe me le terrò per me».

Il passaggio più significativo riguarda il rapporto con Chiara Ferragni. Fedez evita recriminazioni e sceglie invece di soffermarsi sul legame che continuerà a unirli: «È una persona a cui ho voluto veramente bene. È una persona che ho amato, facendo tanti errori».

Poi aggiunge: «Rimane comunque sempre la mamma dei miei bambini, quindi rimane comunque una persona molto importante nella mia vita».

Rispetto per la madre dei suoi figli

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha messo fine a una delle relazioni più seguite dello spettacolo italiano.

Oggi il rapper sceglie di non aggiungere nuovi dettagli sulla rottura e concentra il suo racconto sul rispetto per la madre dei suoi figli e sul ruolo di genitori che continueranno a condividere.

Le dichiarazioni arrivano mentre il rapper prosegue il progetto di «Pulp Podcast» e si prepara a tornare dal vivo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 18 luglio al Sicilia Outlet Village di Agira (Enna), dove sarà protagonista di uno showcase gratuito inserito nel cartellone estivo della rassegna musicale del Village.