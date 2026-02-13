Nell'ultima edizione di «Temptation Island» Filippo Bisciglia ha perso di neutralità. Alcune storie lo hanno colpito al punto da condividere esperienze personali per aiutare le coppie a riflettere, senza mai orientarne le scelte.

«Vedevo situazioni che mi toccavano particolarmente. Ho raccontato anche qualcosa di mio per aiutarli a ragionare. Senza dire a nessuno cosa fare».

Il lavoro del conduttore non si è fermato ai falò. Dai monitor ha seguito l'evoluzione delle coppie, intervenendo quando la tensione è salita. Una chiamata lo ha fatto correre nel villaggio anche alle tre del mattino. «Sono un po' il pronto soccorso dell'amore».

Dietro il reality si muove una macchina imponente: quasi cento telecamere remotate, una ventina di cameraman e gli operatori impegnati durante i falò, per un totale di oltre cento persone.

L'edizione si chiuderà con tre appuntamenti consecutivi, in onda lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio su Canale 5.