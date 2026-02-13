Per Filippo Bisciglia il successo di «Temptation Island» nasce dall'immedesimazione. Secondo il conduttore, il pubblico si riconosce nelle storie delle coppie e nelle emozioni che attraversano il programma.
Intervistato da Nuovo Tv, Bisciglia spiega che gli spettatori ritrovano nelle vicende dei protagonisti esperienze vissute in prima persona o attraverso le persone che hanno accanto.
«Secondo me il segreto è l'immedesimazione», afferma il conduttore. «Il pubblico rivede sé stesso, un amico o un familiare nelle dinamiche che raccontiamo». È proprio questa vicinanza alla quotidianità, secondo Bisciglia, a rendere il reality uno degli appuntamenti più seguiti dell'estate.
Il conduttore riserva poi un ringraziamento a Maria De Filippi, alla quale attribuisce il merito di aver creduto nel format e di averlo trasformato in un successo della televisione italiana.
Per Bisciglia, il lavoro svolto dalla conduttrice e produttrice è stato determinante per la crescita di «Temptation Island», oggi giunto a una nuova stagione con risultati ancora una volta molto positivi.