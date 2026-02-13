«Temptation Island» chiude con numeri da record: l'ultima puntata dello show è stata seguita da oltre 4 milioni di telespettatori con il 35.5% di share. A godersi il successo del programma è Filippo Bisciglia, conduttore e narratore delle storie delle coppie che si sono avvicendate nell'ormai famoso villaggio.

«Se penso da dove siamo partiti, nel 2014, e dove siamo arrivati oggi è incredibile: le arene nei villaggi piene per seguirci, le spiagge invase dai ragazzi che ci seguono, è un'emozione bellissima», ha dichiarato Bisciglia all'ANSA.

«Siamo andati sempre migliorando e questa cosa mi impressiona: non ricordo un programma che ogni anno è salito sempre di share».

Un grande merito va anche alla troupe che lavora dietro le quinte. «Poi c'è il montaggio che è spaziale e infine penso che Temptation Island sia uno specchio: le persone si rivedono nelle dinamiche dei ragazzi che partecipano».

Successo che si è riversato sui social

Il successo in tv di «Temptation Island» si è riversato anche sui social, con molti utenti che hanno commentato le vicende delle coppie sulle varie piattaforme.

«Dico sempre che gli spettatori seduti sul divano quando commentano, parlano anche di loro stessi: non avendo magari il coraggio di dirsi certe cose lo fanno attraverso i nostri concorrenti. Io stesso ho vissuto tutto quello che vivono loro: o personalmente o attraverso i miei amici, i miei parenti. Quindi Temptation Island è la realtà. A volte espressa in maniera esagerata, ma è realtà in cui ci si immedesima. In questo senso la scelta dei concorrenti è fondamentale».

Dopo «Temptation Island» Bisciglia sogna di condurre un nuovo programma. «Narratore poteva andare bene all'inizio di questo viaggio», spiega. «Sono un conduttore con un sogno da sempre: avere un programma in studio, condurre un game show».