Paternò sarà anche il suo vicino di casa. Feste, champagne e musica ad alto volume accenderanno i primi scontri, destinati poi a lasciare spazio a un legame fondato sull'ascolto.

«La accompagna, non forza, suggerisce... sta lì», ha spiegato Guirao Díaz a Movieplayer.it durante l'Italian Global Series Festival di Rimini. La Chillemi lo ha definito «accogliente» e «non giudicante».

La svolta arriverà già nella prima puntata. «È proprio un turbine di emozioni, di caos», ha anticipato l'attrice, riferendosi agli imprevisti che travolgeranno Viola.

Al Giffoni, domenica 19 luglio, la Chillemi ha indicato nel «rispetto, nella complicità e nell'ascolto» la forza del nuovo equilibrio. Poi ha allargato lo sguardo alla società: «Siamo troppo concentrati su noi stessi, serve a tutti molta più empatia».

Intanto è sul set della nona stagione di «Che Dio ci aiuti», attesa probabilmente all'inizio del 2027. Nel futuro resta anche un progetto fuori dalla recitazione: un format comico sul modello de «Le Iene» o della Gialappa's.