Francesca Inaudi usciva di casa alle sei del mattino e rientrava alle nove di sera durante le riprese romane di «Distretto di Polizia». La routine durò dieci mesi e cancellò quasi ogni spazio personale: «Entri in una macchina che un po' ti tritura. Non avevo una vita».

L'attrice interpretò l'ispettrice Irene Valli tra il 2006 e il 2008. La fiction di Canale 5 le diede notorietà e una resistenza che avrebbe portato nei lavori successivi.

Inaudi cambiò subito registro con Maya, l'eccentrica protagonista di «Tutti pazzi per amore». Il passaggio dal poliziesco alla commedia le evitò di restare prigioniera della divisa del X Tuscolano.

Oggi la 48enne affianca la recitazione all'attività di doula. Ha ottenuto la certificazione dopo una gravidanza difficile e la depressione post partum, quindi ha iniziato a sostenere altre donne nei periodi liberi dal set.

La maternità è arrivata a 42 anni e ha ridisegnato le sue priorità: «Con gli anni l'energia fisica non è più la stessa».

Il 9 luglio è uscito al cinema «Il mondo oltre», film distopico di Dario Germani. Nel 2027 l'interprete tornerà su Sky e NOW con «Il sospetto», accanto a Claudia Pandolfi e Alessandro Gassmann, e con «Quelli della Mala».