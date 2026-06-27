Hai fretta? blue News riassume per te Francesco Chiofalo, concorrente dell’Isola dei Famosi 2026, ha raccontato di essersi sottoposto a un tatuaggio sulla schiena da 16 mila euro, realizzato in anestesia totale.

L’influencer, che avrebbe speso circa 100 mila euro in interventi estetici, sostiene di non voler essere considerato un modello per i suoi follower.

Ha inoltre ridimensionato il lusso mostrato sui social, spiegando che molti influencer guadagnerebbero in media 1.200 euro al mese.

Auto, vestiti e cene di lusso sarebbero ottenuti tramite collaborazioni promozionali.

Francesco Chiofalo è pronto a rimettersi in gioco davanti alle telecamere.

Dopo le esperienze a «Temptation Island» nel 2017, «La pupa e il secchione» nel 2022 e, più recentemente, «The 50», l’influencer è tra i concorrenti dell’«Isola dei Famosi 2026», ambientata nelle Filippine.

Prima di partire ha raccontato al settimanale «Gente» la sua ultima trasformazione: «Mi sono fatto fare un imponente tatuaggio che mi ricopre l’intera schiena, realizzato con un’innovativa tecnica a stampo».

Il tatuaggio da 16 mila euro

Chiofalo avrebbe speso complessivamente circa 100 mila euro in interventi estetici. Ha modificato naso, mento, orecchie, zigomi e denti, sottoponendosi anche alla cheratopigmentazione per schiarire gli occhi.

«Ogni segno che ho addosso racconta una battaglia vinta», ha spiegato.

Il nuovo tatuaggio è stato realizzato sotto anestesia totale, con un intervento durato circa dodici ore. Una sola sessione gli avrebbe permesso di ottenere il risultato normalmente raggiungibile in quindici sedute.

«In una volta sola ho coperto tutta la schiena», ha raccontato, descrivendo la procedura come «un vero e proprio intervento estetico» effettuato con intubazione in sala operatoria.

Il costo? «Parliamo di 16 mila euro totali. Può sembrare tanto, ma la resa vale l’impresa».

Seguito da quasi due milioni di follower, Chiofalo rifiuta però il ruolo di modello: «Non ho mai avuto la presunzione di essere un esempio per qualcuno».

A suo giudizio, non è corretto attribuire agli influencer la responsabilità delle scelte compiute dai giovani. Lo stesso principio, sostiene, dovrebbe valere per la musica trap, le fiction crime e i thriller.

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Quanto guadagnano davvero gli influencer

Nel corso dell'intervista, riportata anche da «Leggo», Chiofalo ha anche smentito l’idea che lavorare sui social garantisca automaticamente ricchezza e privilegi.

«Questo è un falso mito», ha dichiarato. Citando una statistica trasmessa su Rai 1, ha riferito che in Italia gli influencer sarebbero circa 44 mila, con un guadagno medio di 1.200 euro al mese.

Il lusso mostrato online servirebbe soprattutto ad attirare l’attenzione: «Quello che si vede serve esclusivamente per destare attenzione e aumentare il proprio hype».

Automobili, abiti firmati e cene esclusive sarebbero spesso legati ad accordi promozionali: «Le macchine sono in prestito, i vestiti sono dei brand, le cene pagate sono per sponsorizzare i ristoranti, ma di concreto non c’è nulla».