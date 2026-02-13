Gabriele Corsi impone alle proprie giornate una routine rigorosa: va a dormire ogni sera alle 21.30, si sveglia entro le sei e rinuncia alla birra fino al venerdì. «Se la bevo vuol dire che è weekend», racconta in un'intervista a Fanpage.it.

Per il volto di Nove, il talento da solo non basta. «Le persone che ho visto lavorare davvero, oltre al talento, mettono il rigore», osserva, spiegando che chi fa televisione ad alti livelli finisce spesso per adottare abitudini simili a quelle degli sportivi.

Negli ultimi anni, il conduttore aggiunge che il lavoro è cambiato profondamente. Le registrazioni si concentrano in poche giornate e richiedono ritmi sempre più intensi: «Prima avevi altri tempi per registrare un programma, adesso magari fai tre puntate al giorno».

Lo stesso approccio, racconta, vale anche per produzioni più brevi come «PrimaFestival», che richiedono settimane di preparazione.

Tra i prossimi appuntamenti televisivi di Corsi c'è «Buy It Now – Mai più senza», il nuovo programma già registrato con Mara Maionchi, Giorgio Mastrota e Stefano D'Onghia, atteso nella prossima stagione sul Nove.