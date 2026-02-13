Incendi in Francia, George Clooney evacua la villa di famiglia.
Imago
Gli incendi che stanno devastando il sud della Francia hanno costretto George Clooney, la moglie Amal e i loro due figli ad abbandonare la villa di Brignoles. L'attore ha anche scritto una lettera al sindaco, esprimendo la speranza che la casa possa salvarsi dalle fiamme.
Quella che doveva essere un'estate di tranquillità si è trasformata in un'evacuazione d'emergenza per George Clooney e la sua famiglia.
L'attore, la moglie Amal e i gemelli Alexander ed Ella, di 9 anni, hanno lasciato la loro proprietà di Brignoles, in Costa Azzurra, a causa dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo le aree circostanti.
A settembre Clooney riceverà il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.
Prima dell'appuntamento aveva previsto di trascorrere un periodo di riposo nella villa francese.
Dopo l'evacuazione, l'attore ha inviato una lettera al sindaco di Brignoles. Il magazine «People» ha riferito che il portavoce della star ne ha confermato l'autenticità.
«Non sappiamo a questo punto se la nostra splendida abitazione ce la farà a resistere a questo tremendo momento», scrive Clooney.
Nel messaggio aggiunge anche: «Mentre stiamo lasciando la casa vogliamo sottolineare due cose. Innanzitutto speriamo che tu e gli abitanti della nostra città siate al sicuro. E secondo che Amal e io ci impegniamo a fare in modo che qualsiasi cosa accada alla cittadina, siamo parte di questa comunità e saremo parte della ricostruzione».
Secondo la «CNN», nella stessa regione francese gli sfollati sono circa 3'000. Associated Press riferisce invece che gli incendi hanno già interessato un'area pari a quattro volte la superficie di Parigi.
George e Amal Clooney, oggi cittadini francesi, avevano scelto di trasferirsi in Francia per crescere i figli lontano da Hollywood.
L'attore aveva raccontato di aver acquistato una fattoria ispirandosi a quella in cui era cresciuto, con l'obiettivo di offrire alla famiglia una vita più semplice.
La proprietà di Brignoles non è però l'unica della coppia. Clooney possiede anche Villa Oleandra sul Lago di Como, oltre a immobili in Inghilterra e in Kentucky, vicino alla famiglia d'origine.
Nelle scorse settimane lui e Amal erano stati avvistati anche a Capri, alimentando indiscrezioni sull'eventuale acquisto di una nuova casa in Campania.
Per ora non è stato reso noto dove la famiglia trascorrerà le prossime settimane. In un'intervista rilasciata al «New York Times» nel 2025, Clooney aveva raccontato che, se da ragazzo sognava di lasciare la fattoria in cui era cresciuto, oggi apprezza la tranquillità della vita di campagna e la normalità ritrovata anche grazie ad Amal.