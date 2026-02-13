Gli incendi che stanno devastando il sud della Francia hanno costretto George Clooney, la moglie Amal e i loro due figli ad abbandonare la villa di Brignoles. L'attore ha anche scritto una lettera al sindaco, esprimendo la speranza che la casa possa salvarsi dalle fiamme.

Hai fretta? blue News riassume per te George Clooney e la sua famiglia hanno evacuato la villa di Brignoles, minacciata dagli incendi che stanno colpendo la Costa Azzurra.

In una lettera al sindaco, l'attore ha espresso preoccupazione per la sorte della casa e ha promesso, insieme ad Amal, di contribuire alla ricostruzione della comunità.

Secondo CNN e Associated Press, i roghi nella zona hanno già costretto circa 3.000 persone a lasciare le proprie abitazioni e devastato un'area grande quattro volte Parigi. Riepilogo creato con

Quella che doveva essere un'estate di tranquillità si è trasformata in un'evacuazione d'emergenza per George Clooney e la sua famiglia.

L'attore, la moglie Amal e i gemelli Alexander ed Ella, di 9 anni, hanno lasciato la loro proprietà di Brignoles, in Costa Azzurra, a causa dei vasti incendi boschivi che stanno colpendo le aree circostanti.

A settembre Clooney riceverà il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

Prima dell'appuntamento aveva previsto di trascorrere un periodo di riposo nella villa francese.

La lettera al sindaco

Dopo l'evacuazione, l'attore ha inviato una lettera al sindaco di Brignoles. Il magazine «People» ha riferito che il portavoce della star ne ha confermato l'autenticità.

«Non sappiamo a questo punto se la nostra splendida abitazione ce la farà a resistere a questo tremendo momento», scrive Clooney.

Nel messaggio aggiunge anche: «Mentre stiamo lasciando la casa vogliamo sottolineare due cose. Innanzitutto speriamo che tu e gli abitanti della nostra città siate al sicuro. E secondo che Amal e io ci impegniamo a fare in modo che qualsiasi cosa accada alla cittadina, siamo parte di questa comunità e saremo parte della ricostruzione».

Migliaia di persone sfollate

Secondo la «CNN», nella stessa regione francese gli sfollati sono circa 3'000. Associated Press riferisce invece che gli incendi hanno già interessato un'area pari a quattro volte la superficie di Parigi.

Una nuova vita lontano da Hollywood

George e Amal Clooney, oggi cittadini francesi, avevano scelto di trasferirsi in Francia per crescere i figli lontano da Hollywood.

L'attore aveva raccontato di aver acquistato una fattoria ispirandosi a quella in cui era cresciuto, con l'obiettivo di offrire alla famiglia una vita più semplice.

La proprietà di Brignoles non è però l'unica della coppia. Clooney possiede anche Villa Oleandra sul Lago di Como, oltre a immobili in Inghilterra e in Kentucky, vicino alla famiglia d'origine.

Nelle scorse settimane lui e Amal erano stati avvistati anche a Capri, alimentando indiscrezioni sull'eventuale acquisto di una nuova casa in Campania.

Per ora non è stato reso noto dove la famiglia trascorrerà le prossime settimane. In un'intervista rilasciata al «New York Times» nel 2025, Clooney aveva raccontato che, se da ragazzo sognava di lasciare la fattoria in cui era cresciuto, oggi apprezza la tranquillità della vita di campagna e la normalità ritrovata anche grazie ad Amal.