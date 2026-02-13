George Clooney e la moglie Amal Alamuddin potrebbero presto diventare proprietari di una delle ville più iconiche di Capri. Secondo il settimanale «Oggi», la coppia avrebbe visitato in gran segreto la storica Villa Bragaglia, un tempo rifugio del principe della risata Totò.

Hai fretta? blue News riassume per te George Clooney e Amal Alamuddin avrebbero visitato in gran segreto Villa Bragaglia a Capri con l'intenzione di acquistarla.

La storica dimora, costruita nel 1942, fu a lungo la residenza di Totò durante i suoi soggiorni sull'isola.

La proprietà offre una vista spettacolare sul Golfo di Capri, un parco botanico con oltre 150 specie di piante e sette camere da letto. Riepilogo creato con

George Clooney e Amal Alamuddin sarebbero interessati ad acquistare una storica villa a Capri. A rivelarlo è il settimanale «Oggi», che pubblica alcune fotografie della coppia durante una visita riservata sull'isola.

Secondo il magazine, i due sono arrivati a Capri senza i figli, i gemelli Ella e Alexander, e avrebbero raggiunto Villa Bragaglia con la massima discrezione, sbarcando in barca e percorrendo una ripida scalinata tra le rocce per evitare di passare dalla celebre Piazzetta.

L'immobile, costruito nel 1942, è noto anche per aver ospitato a lungo Totò, che vi soggiornò come ospite del regista Carlo Ludovico Bragaglia.

La proprietà offre una delle viste più spettacolari sul golfo di Capri, è immersa in un parco botanico con oltre 150 specie di piante e comprende anche una dépendance.

La villa principale si sviluppa su quattro livelli e dispone di sette camere da letto.