George Clooney ha raccontato di aver sentito il vero accento britannico di Callum Turner soltanto al termine delle riprese di «Erano ragazzi in barca», dopo che l'attore aveva mantenuto per tutta la lavorazione la voce americana del protagonista Joe Rantz.

Il film del 2023 racconta la storia vera della squadra di canottaggio dell'Università di Washington, che conquistò la qualificazione alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Per preparare il ruolo, Turner adottò l'accento americano già durante il provino e non lo abbandonò mai, neppure lontano dalla macchina da presa.

«È arrivato con un accento americano la prima volta che l'ho incontrato. Per tutto il tempo delle riprese ha parlato con un accento americano: non l'avevo mai sentito con quello britannico. Alla festa di fine lavorazione ha iniziato a parlare con l'accento inglese. Mi è sembrato di aver perso un amico», ha raccontato Clooney a The Hollywood Reporter.

Quello non è stato un caso isolato. Anche Will Gluck, regista della commedia romantica «One Night Only – Quando tutto è possibile», ha ricordato che Turner mantenne l'accento americano fino all'ultimo giorno di riprese. «Aveva parlato americano per tutto il tempo. Abbiamo finito alle cinque del mattino e tutti sul set, perfino i newyorkesi, si chiedevano: «Chi diavolo è questo?». Nessuno aveva idea che fosse britannico», ha raccontato.

L'episodio conferma il metodo di lavoro dell'attore, che preferisce restare nel personaggio per tutta la durata delle riprese quando il ruolo lo richiede. «One Night Only – Quando tutto è possibile», interpretato anche da Monica Barbaro, Maya Hawke e Julia Fox, arriverà nei cinema italiani il 7 agosto.