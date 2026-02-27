George Lucas debutta ufficialmente nell'universo dei Minions.

Il regista di «Star Wars» fa parte del cast vocale di «Minions & Monsters», il nuovo film di Illumination in uscita il 1° luglio. Dietro l'operazione c'è anche la passione che Lucas nutre da anni per il franchise di «Cattivissimo Me» e, soprattutto, per i celebri omini gialli.

L'idea di coinvolgerlo è nata durante un incontro con Chris Meledandri, fondatore di Illumination. Quando nella sceneggiatura è comparso un nuovo personaggio, il nome di Lucas è diventato subito la prima scelta. Il sì è arrivato quasi immediatamente.

L'esperienza sembra aver conquistato anche il regista. Lucas sta già pensando a un nuovo ruolo per un futuro film dei Minions, segno che la collaborazione potrebbe non fermarsi a questo capitolo.

«Minions & Monsters» segue le avventure dei celebri aiutanti gialli nella Hollywood degli anni Venti, alle prese con la realizzazione di un film di mostri.

Nel cast vocale figurano anche Zoey Deutch, Bobby Moynihan, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg e Trey Parker.