Al Premio Biagio Agnes i due protagonisti della sfida televisiva sorprendono i vertici Rai e Mediaset. Poi arrivano battute, complimenti e regali simbolici.

I due conduttori, rivali ogni sera nel prime time, si sono scambiati dei regali, con riferimenti simpatici ai rispettivi programmi TV condotti.

«Fateci finire prima» Gerry Scotti e Stefano De Martino alleati per una sera: ecco il loro appello

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino e Gerry Scotti hanno chiesto ai vertici televisivi di far terminare l’access prime time entro le 21:30.

Al Premio Biagio Agnes i due rivali degli ascolti hanno raccontato il loro rapporto di stima, fatto di messaggi privati, battute e regali simbolici.

La serata ha celebrato due generazioni diverse della tv italiana, entrambe protagoniste della stessa fascia oraria.

Stefano De Martino e Gerry Scotti mettono da parte, almeno per una sera, la rivalità degli ascolti e lanciano lo stesso messaggio ai dirigenti televisivi: anticipare la fine dell’access prime time.

Secondo quanto riportato da «Leggo», i due conduttori si sono presentati insieme sul palco del Premio Biagio Agnes, organizzato a Piazza di Spagna, a Roma.

L’incontro, molto atteso, ha aperto la serata condotta da Mara Venier e Alberto Matano, che sarà trasmessa su Rai1 venerdì 3 luglio.

Davanti a una platea composta anche da numerosi vertici di Rai e Mediaset, i volti di «Affari Tuoi» e «La Ruota della Fortuna» hanno trasformato la cerimonia in un’occasione per affrontare uno dei temi più discussi della programmazione televisiva: l’orario sempre più avanzato di inizio della prima serata.

«Se fosse per noi l’access prime time finirebbe alle 21:30. Fateci finire alle 21:30!», hanno chiesto i due presentatori.

Scotti ha ribadito il concetto rivolgendosi direttamente ai direttori presenti, mentre De Martino ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe già muoversi: «Ci stanno lavorando».

Alla discussione si è aggiunto anche Bruno Vespa, intervenuto per consegnare i riconoscimenti, che ha scherzato proponendo un orario ancora più anticipato: le 21:15.

I messaggi privati e la rivalità senza veleni

Sul palco è emerso anche un rapporto personale finora rimasto lontano dalle telecamere. De Martino e Scotti hanno raccontato di essersi scritti privatamente dopo aver constatato i risultati positivi ottenuti dai rispettivi programmi.

Il conduttore di «Affari Tuoi» ha spiegato che tra loro sono nate alcune metafore per descrivere la competizione televisiva. All’inizio si vedevano come due negozi affacciati sulla stessa strada; con la crescita degli ascolti, sarebbero diventati due veri e propri centri commerciali.

Non sono mancati i complimenti. De Martino ha indicato nella voce una delle qualità che più apprezza del collega: ascoltare Gerry Scotti in televisione, anche quando si trova all’estero, gli trasmetterebbe una sensazione di familiarità.

Scotti ha invece sottolineato la velocità con cui il collega più giovane ha raggiunto traguardi importanti, ricordando con ironia che alla stessa età lui non era stato preso nemmeno da Deejay Television, mentre De Martino si prepara a guidare il Festival di Sanremo.

A suggellare l’incontro sono arrivati anche alcuni doni. Scotti ha ricevuto uno dei tradizionali pacchi azzurri di «Affari Tuoi», mentre a De Martino sono stati consegnati i gadget ufficiali de «La Ruota della Fortuna».

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Due conduttori, due generazioni della televisione

Il Premio Biagio Agnes ha celebrato due figure appartenenti a generazioni differenti, accomunate però dal successo nella stessa fascia oraria.

A Gerry Scotti è stato riconosciuto il ruolo di volto storico della televisione generalista, costruito attraverso professionalità, capacità di entrare in sintonia con il pubblico e qualità dell’intrattenimento.

Per Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana, la giuria ha invece evidenziato la capacità di rappresentare una nuova generazione televisiva.

Ironia e naturalezza gli avrebbero permesso di conquistare spettatori diversi e di diventare uno dei protagonisti del nuovo corso Rai.

Tra sorrisi, battute e gesti di stima, la serata ha così mostrato un’alleanza inattesa tra i due principali concorrenti dell’access prime time. E il loro appello sull’orario potrebbe ora aprire una discussione concreta sulla programmazione della prossima stagione.