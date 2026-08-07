Settant'anni, cinquant'anni di carriera e un successo che non accenna a diminuire. Gerry Scotti festeggia il compleanno guardando con soddisfazione al presente: dalla famiglia alla tv, il conduttore racconta perché considera questa la fase più bella della sua vita.

Un successo senza fine Gerry Scotti festeggia 70 anni: «Pensavo fossero i 40, invece il periodo d'oro è adesso»

Hai fretta? blue News riassume per te Gerry Scotti compie 70 anni e racconta di vivere oggi il periodo più felice della sua vita, tra lavoro, famiglia e nipoti.

Il conduttore celebra anche il successo della Ruota della fortuna e il rapporto professionale con Samira Lui.

Ripercorrendo la sua carriera, spiega che il segreto per restare sulla cresta dell'onda è sapersi reinventare. Riepilogo creato con

Per Gerry Scotti i 70 anni non rappresentano un traguardo da temere, ma un'età da vivere con entusiasmo. Il popolare conduttore, che spegne 70 candeline il 7 agosto, racconta di sentirsi oggi più sereno e consapevole che mai.

«Una volta pensavo che il periodo d'oro fossero i 40 anni. Ora ho capito che sono i 70 anni. Ho raggiunto una maturità e una consapevolezza che mi permettono di vivere magnificamente questa età. Amo il mio lavoro, i miei nipoti, che si può volere di più?», dice in un'intervista al «Corriere della Sera».

La tv continua a premiarlo

Il compleanno arriva in un momento particolarmente positivo anche dal punto di vista professionale. La Ruota della fortuna, in onda per tutta l'estate, continua a registrare ottimi ascolti e a vincere il confronto con «L'Eredità Summer» di «Rai 1».

Scotti attribuisce parte del successo anche all'intesa con Samira Lui, che definisce «la sua socia». «Con Samira bastano uno sguardo e due parole al volo per capirci», racconta.

E aggiunge: «Sono orgoglioso del nostro rapporto, pieno di stima e rispetto. Il mio sogno è che un giorno, quando sarà una diva della televisione e le chiederanno com'era lavorare con Gerry Scotti, possa dire solo cose belle su di me».

«Bisogna sapersi reinventare»

Cinquant'anni tra radio e televisione senza mai perdere popolarità. Per Scotti il segreto è uno solo: non restare ancorati al passato.

«Tra quelli che fanno il mio lavoro, io mi distinguo di più, sono stato capace di cambiare tutto: tono, modo di pormi, linguaggio. Commette un errore chi si aggancia alla sua epoca e non vuole sganciarsi», spiega.

L'inizio della sua carriera, racconta, arrivò quasi per caso nel 1982, quando Claudio Cecchetto lo chiamò a Radio Deejay mentre stava per trasferirsi negli Stati Uniti: «La radio è stata una delle scuole più importanti della mia vita. Chi ha fatto la radio lo riconosci subito quando lo vedi in tv. Mi ha dato proprietà di linguaggio, immediatezza, velocità».

La famiglia resta il suo punto fermo

Accanto alla carriera, Scotti indica la famiglia come il pilastro della sua vita. Dopo il divorzio da Patrizia Grosso nel 2002, dal 2011 è legato a Gabriella Perino. È padre di Edoardo, imprenditore nel settore dell'intelligenza artificiale, e nonno di tre nipoti.

Ripensando ai momenti più difficili, ricorda: «Quando avevo quarant'anni, in poco tempo sono morti i genitori e c'è stato il divorzio. Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentavano il mio concetto di famiglia».

Oggi, però, il bilancio è decisamente diverso. E il complimento che più lo emoziona non riguarda gli ascolti o la carriera: «Il complimento più bello? Quando i ragazzi mi dicono: "Siamo cresciuti con te". Mi fanno sentire di avere una famiglia grandissima».