Non manterrà la promessa Gerry Scotti non lascia la tv a 70 anni: «A casa mi romperei le b...»

Quindici anni dopo aver fissato il ritiro a 60 anni, Gerry Scotti archivia quella promessa e sposta ancora in avanti l'addio alla televisione. Il 7 agosto compirà 70 anni, ma fermarsi non è nei programmi: «Figurati se sto a casa a rompermi le b... Nel prossimo decennio ci penserò seriamente».