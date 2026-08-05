Non manterrà la promessa
Gerry Scotti non lascia la tv a 70 anni: «A casa mi romperei le b...»
Quindici anni dopo aver fissato il ritiro a 60 anni, Gerry Scotti archivia quella promessa e sposta ancora in avanti l'addio alla televisione. Il 7 agosto compirà 70 anni, ma fermarsi non è nei programmi: «Figurati se sto a casa a rompermi le b... Nel prossimo decennio ci penserò seriamente».
Gli ascolti gli danno un motivo in più per restare. «La ruota della fortuna» ha toccato il 25% di share e cinque milioni di spettatori, spingendo Canale 5 a proseguire il quiz per tutta l'estate.
Il volto di Mediaset considera questa la fase migliore della sua carriera, ma fuori dallo studio ha cambiato ritmo. Registra tre puntate entro il pomeriggio e poi corre dalla nipotina.
I nipoti sono tre, le serate mondane sono quasi sparite e la giornata comincia presto.
Il Covid ha ridisegnato anche le priorità del conduttore. Durante il ricovero controllava ogni mattina che la saturazione superasse quota 90. Da allora molte preoccupazioni hanno perso peso.
L'agenda resta piena. Oltre alla «Ruota della fortuna», Mediaset ha annunciato il ritorno di «Passaparola». Lo storico padrone di casa del quiz, però, non reclama il vecchio posto e propone una svolta: affidarne la conduzione a una donna.
«Ce ne sono tante in gamba. Ma alle ragazze non pensano mai».