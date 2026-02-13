La sua caccia alla verità parte dalla scuola frequentata da Sofia. Tra adolescenti fragili, segreti e social network, Flavio arriva sulle tracce di Nemo, una figura misteriosa che sembra conoscere ciò che è accaduto alla ragazza.

Accanto al volto di «Mare fuori» ci sono Alessandra Mastronardi e Federica Sabatini. Carmine Elia dirige la serie e torna a girare a Trieste dopo «La porta rossa», riportando la città al centro di un nuovo mistero televisivo.

Il set non farà però da semplice sfondo. La produzione resterà per circa sette settimane tra Trieste e dintorni, con una ventina di maestranze locali, prima di completare dieci settimane di lavorazione tra Friuli Venezia Giulia e Trentino.

Il progetto riceve il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG e segue una linea sempre più centrale per l'audiovisivo italiano: trasformare città e paesaggi in parte del racconto, mentre i set sostengono occupazione, filiere locali e visibilità dei territori.

Coprodotta da Rai Fiction e Filmmaster, «Nemo – Chi ha ucciso Sofia» sarà composta da sei episodi da 50 minuti. La serie arriverà prossimamente su Rai 1; la data di debutto non è stata ancora annunciata.