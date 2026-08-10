Una decisione che si intreccia con uno dei temi affrontati nel suo ultimo libro «Ci basterà mangiare il vento»: il karma e la necessità di non rimanere intrappolati nella ripetizione degli stessi schemi.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo dieci anni di blog e 42 traslochi, Gianluca Gotto ha deciso di voltare pagina.

ha deciso di voltare pagina. Lo scrittore torinese ha annunciato sui social di essersi trasferito in una nuova casa insieme alla compagna Claudia e alla figlia Asia.

e alla figlia Ma non solo: ha anche deciso di chiudere definitivamente il blog «Mangia vivi viaggia», che per un decennio ha accompagnato il suo percorso personale e professionale.

Ma non solo: ha anche deciso di chiudere definitivamente il blog «Mangia vivi viaggia», che per un decennio ha accompagnato il suo percorso personale e professionale. Una decisione che si intreccia con uno dei temi affrontati nel suo ultimo libro «Ci basterà mangiare il vento»: il karma e la necessità di non rimanere intrappolati nella ripetizione degli stessi schemi. Riepilogo creato con

Dopo dieci anni di blog e 42 traslochi, Gianluca Gotto ha deciso di voltare pagina.

Lo scrittore torinese, che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, dal titolo «Ci basterà mangiare il vento», ha annunciato sui social di essersi trasferito in una nuova casa insieme alla compagna Claudia e alla figlia Asia e, allo stesso tempo, di aver chiuso definitivamente il blog che per un decennio ha accompagnato il suo percorso personale e professionale.

A raccontare il nuovo capitolo è stato lo stesso Gotto, con un post pubblicato su Instagram e una fotografia insieme alla sua famiglia.

«Ieri io e Claudia ci siamo messi a contare: siamo arrivati a 42 traslochi», ha scritto. Un numero che, per l'autore, non rappresenta soltanto una curiosità, ma il simbolo di un cambiamento più profondo.

La nuova casa segna infatti la conclusione di un ciclo iniziato nel 2014, quando i due decisero di cambiare radicalmente il proprio stile di vita.

«All'epoca ci siamo detti: proviamoci», ricorda lo scrittore. Da quella scelta sono arrivati il lavoro da remoto, i lunghi viaggi, il blog, i libri e, nel 2022, la nascita della figlia Asia, venuta al mondo a Bali.

Il ciclo dei dodici anni e il concetto di karma

Nel suo racconto, come riporta tra gli altri anche «Il Messaggero», Gotto lega questo passaggio all'idea dei cicli di dodici anni presente in diverse tradizioni orientali.

Ogni fase della vita, spiega, può essere vista come un percorso di crescita e trasformazione: dall'infanzia all'adolescenza, fino alla costruzione di una propria identità, di un lavoro e di una famiglia.

Dopo dodici anni «intensi e meravigliosi», lo scrittore ha quindi scelto di chiudere un capitolo proprio quando molte delle cose costruite nel tempo sembravano funzionare.

Una decisione che si intreccia con uno dei temi affrontati nel suo ultimo libro: il karma e la necessità di non rimanere intrappolati nella ripetizione degli stessi schemi.

Secondo Gotto, anche ciò che rende felici può diventare statico se viene trasformato in un'abitudine da ripetere senza metterla mai in discussione. Da qui la scelta di cambiare ancora, lasciando spazio a ciò che ancora non conosce.

Dopo dieci anni chiude anche il blog

Il cambiamento riguarda anche il blog, «Mangia vivi viaggia», online da dieci anni e diventato nel tempo uno spazio per raccontare viaggi, esperienze e riflessioni. Gotto ha deciso di chiuderlo invece di lasciarlo semplicemente disponibile online.

Una scelta che diversi lettori gli hanno chiesto di spiegare. La risposta dello scrittore è legata proprio all'idea di fare spazio al nuovo: «Tutto ciò che trattieni nella tua vita ha un peso. Se non fai spazio, non puoi accogliere nulla di nuovo».

I contenuti prodotti negli anni, tuttavia, non scompariranno del tutto: parte di quel percorso continuerà attraverso i libri e i canali social della coppia.

Nel suo messaggio, Gotto invita inoltre a non lasciarsi frenare dalla ricerca della perfezione e dalla paura di cambiare.

Restare ancorati alle proprie abitudini, osserva, può trasformarsi in una fonte di esitazioni e rimpianti. Al contrario, confrontarsi con esperienze, persone e progetti nuovi permette di continuare a crescere.

Una filosofia che trova la sua sintesi nelle parole con cui lo scrittore conclude il post: «Non sappiamo esattamente cosa succederà, ma dopo 42 traslochi abbiamo imparato che la direzione giusta si scopre camminando. L'importante è continuare a muoversi».