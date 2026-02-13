Il regista firmerà soggetto e sceneggiatura con Francesco Arlanch, mentre Lux Vide produrrà la serie in associazione con Faros Film.

Il racconto seguirà il percorso personale e professionale dello stilista, dalle prime ambizioni alla costruzione di una maison diventata simbolo dell'eleganza italiana.

L'azienda aprirà alla produzione archivi, creazioni e luoghi iconici legati alla sua storia.

Ozpetek racconterà anche una figura con cui ha condiviso un rapporto lungo quasi trent'anni. Il loro legame iniziò nel 1997, quando «Il bagno turco» arrivò al Festival di Cannes e il regista non aveva un abito per la cerimonia.

«Non potevo permettermi lo smoking per Cannes e lui me lo regalò», ha ricordato Ozpetek parlando con Ansa. Da quel momento Armani seguì il suo cinema e partecipò alle anteprime dei suoi film. «Mi ha sempre seguito con attenzione e affetto».

Quel rapporto ha lasciato tracce anche in «Diamanti». L'attenzione di Armani per colori, luci e dettagli ispirò alcuni tratti del personaggio interpretato da Luisa Ranieri.

Ozpetek è intanto a Roma sul set di «Nella gioia e nel dolore», il suo nuovo film atteso nelle sale a Natale 2026. Titolo, cast, piattaforma e calendario produttivo della serie su Armani non sono stati ancora annunciati.