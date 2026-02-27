Giovanni Ciacci ha spiegato per la prima volta nei dettagli come è riuscito a perdere 70 chili. Ospite di «La Volta Buona», lo stylist ha raccontato il percorso terapeutico che segue da circa un anno e mezzo e che non considera ancora concluso.

«Ho perso 70 chili in un anno e mezzo e devo perderne ancora altri 10. Mi sento benissimo», ha dichiarato durante l'intervista con Caterina Balivo, spiegando che il dimagrimento è stato possibile grazie a una terapia farmacologica prescritta e monitorata dagli specialisti.

Entrando nel merito della cura, Ciacci ha raccontato di essere seguito dal medico di base e da una nutrizionista.

«Sono seguito dal mio medico di base e da una nutrizionista e non spendo nulla perché il farmaco mi viene passato dal Servizio sanitario nazionale», ha spiegato, precisando che l'accesso alla terapia è legato alle patologie di cui soffre, tra cui diabete e ipertensione.

Il cambiamento ha trasformato anche il suo rapporto con il cibo. «Grazie alle punture che faccio, ho scoperto che cosa significhi mangiare frutta e verdura», ha raccontato, spiegando che oggi avverte molto prima il senso di sazietà.

«Se mi viene voglia di una pizza ne mangio un po' più di metà e poi mi fermo», ha aggiunto.

Il percorso, però, non è ancora terminato. Lo stylist ha ribadito di voler perdere altri dieci chili prima di considerare raggiunto il traguardo prefissato, proseguendo la terapia sotto controllo medico.