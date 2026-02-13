Sotto le aspettative La 40esima edizione dell'Open Air Lumnezia non ha fatto il tutto esaurito. Ecco perché

Il più grande festival dei Grigioni, l'Openair Lumnezia, conclusosi sabato, ha attirato 17'800 persone in tre giorni.

La 40esima edizione dell'Open Air Lumnezia, conclusasi sabato, ha attirato circa 17'800 persone. Il festival di tre giorni a Degen, in Surselva (GR), si è svolto senza incidenti, stando agli organizzatori.