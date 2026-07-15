Non è stato solamente Jay-Z a infiammare il pubblico dello Yankee Stadium a New York: durante il terzo concerto del rapper, che celebra 30 anni di carriera, è salita sul palco a sorpresa Rihanna. La nativa delle Barbados ha incantato i fan, e in poco tempo anche gli utenti dei social media.

Musica Grande sorpresa al concerto di Jay-z a New York: Rihanna sale sul palco e infiamma pubblico e web

Hai fretta? blue News riassume per te Il terzo concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York è iniziato con quasi tre ore di ritardo per motivi di sicurezza legati alla folla ancora all’esterno dello stadio.

L'attesa è stata ripagata: Rihanna, che non si esibiva dal vivo da oltre due anni, è salita sul palco a sorpresa.

La cantante è stata accolta con entusiasmo travolgente sulle note di «Bitch Better Have My Money».

Sul palco si sono alternati anche Beyoncé, Pharrell Williams e Teyana Taylor, ma è stata Rihanna la protagonista assoluta della serata. Riepilogo creato con

Una notte infinita destinata a rimanere impressa nella storia della musica dal vivo.

Come riporta, tra gli altri, «TGcom24», il terzo, attesissimo concerto di Jay-Z allo Yankee Stadium di New York si è trasformato in un trionfo per celebrare i suoi 30 anni di carriera, regalando al pubblico momenti di pura estasi.

Il colpo di scena più incredibile? Il ritorno sul palco, del tutto inaspettato, di Rihanna, che non si esibiva dal vivo da oltre due anni.

Una lunga attesa... ma ne è valsa la pena

In realtà l'evento è iniziato con un ritardo di quasi tre ore, che ha messo a dura prova la pazienza dei fan, ma è stato lo stesso Jay-Z a metterci la faccia spiegando la situazione prima di dare il via alle danze.

Con migliaia di spettatori ancora accalcati all'esterno, la sicurezza aveva infatti temporaneamente blindato i cancelli dello stadio.

«Non volevo iniziare mentre c’era il rischio che qualcuno potesse essere calpestato», ha confessato con onestà il rapper scusandosi con la folla, prima di promettere che l'attesa sarebbe stata ampiamente ripagata.

Promessa mantenuta grazie a una sfilata di super ospiti da capogiro.

La performance fa il giro del web

La temperatura all'interno dello stadio è letteralmente esplosa sulle note di «Bitch Better Have My Money», quando Rihanna si è materializzata sul palco al fianco di Jay-Z.

I video della performance hanno invaso i social network nel giro di pochi istanti.

Per l'occasione, la popstar delle Barbados ha sfoggiato un look magnetico e super sensuale: top in pelle marrone con profili in pelliccia, pantaloni coordinati ultra aderenti e décolleté in tinta, confermando una presenza scenica intatta nonostante la lunga assenza dalle scene.

Al termine dell'esibizione, la cantante non ha nascosto la commozione, lasciando spazio alla nostalgia con un caloroso messaggio per la platea: «Vi voglio bene».

Del resto per i suoi fan si è trattato di un evento memorabile: l'ultimo tour mondiale risale al lontano 2016 e da allora le sue apparizioni live si contano sulle dita di una mano, limitate esclusivamente a occasioni straordinarie.

Sul palco anche Beyoncé, Pharrell e Teyana Taylor

Sul palco dello Yankee Stadium è salita anche l'immancabile Beyoncé — già avvistata nelle precedenti serate dello show del marito — splendente in un completo tempestato di cristalli composto da top, micro shorts e stivali vertiginosi per omaggiare la squadra di casa.

Accanto a loro si sono alternati Pharrell Williams, storico braccio destro di Jay-Z, e Teyana Taylor, reduce dai recenti successi cinematografici ma tornata per una notte a infiammare la scena nelle vesti di cantante e performer.

Una serata concepita per celebrare pietre miliari della discografia del rapper come «Reasonable Doubt» e «The Blueprint», ma che alla fine ha visto una indiscussa regina assoluta: Rihanna.