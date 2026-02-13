Guè Pequeno amplia il suo impegno nel settore beverage e trasforma in un passo concreto il percorso avviato con Tequiero.

Tra i protagonisti della scena rap italiana degli ultimi vent'anni, prima con i Club Dogo e poi con una carriera solista di successo, il rapper entra nel capitale di 25H Brands, la società fondata da Driss El Faria che sviluppa marchi nel mondo degli spirits.

L'operazione segna un'evoluzione del progetto nato nel 2024 con il lancio della tequila Tequiero. Guè non ha mai nascosto di voler costruire qualcosa che andasse oltre una semplice operazione d'immagine.

«La mia competizione va oltre la musica», ha spiegato in un'intervista a Rolling Stone Italia, raccontando di considerare l'attività imprenditoriale una sfida destinata a crescere negli anni.

L'idea di creare una tequila di proprietà, ha raccontato l'artista, era un obiettivo che coltivava da tempo. Per questo ha scelto di partecipare direttamente allo sviluppo del marchio invece di limitarsi a prestare il proprio nome. Già nel 2025 aveva definito Tequiero «un mio nuovo lavoro», spiegando di essere coinvolto in prima persona nella crescita del progetto.

L'ingresso in 25H Brands consolida oggi quella strategia, ma senza allontanarlo dalla musica.

Dopo il DJ set in programma il 4 agosto al Sottosopra Fest di Gallipoli, Guè tornerà sul palco il 12 e 13 settembre all'Ippodromo Snai San Siro di Milano insieme a Marracash per celebrare dal vivo i dieci anni di «Santeria», l'album pubblicato dal duo nel 2016 e considerato uno dei lavori più influenti del rap italiano.