L'attore interpreta Marco Cagnani, detto Cagnàz, un ispettore geniale e indisciplinato affiancato dal rigoroso collega Ossani, interpretato da Eugenio Franceschini. I due affrontano con metodi opposti casi ispirati alla cronaca criminale della Riviera romagnola.

Il ruolo riporta Caprino nei panni di un investigatore, oltre quindici anni dopo «Il commissario Manara». Il nuovo progetto mescola crime e commedia e segue un protagonista costretto a fare i conti anche con le proprie ferite.

«Guido Caprino ha creato un personaggio abbastanza iconico, se l'è caricato sulle spalle», ha dichiarato il regista Alessandro Roja durante l'Italian Global Series Festival di Rimini.

Per costruire Cagnàz, Caprino ha lavorato sulla cadenza romagnola con Denis Campitelli, interprete e dialect coach. L'attore ha mantenuto la voce del personaggio anche fuori dal set.

La serie nasce da un'idea di Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, già autori de «L'ispettore Coliandro». Nel cast figurano anche Dora Romano e Sergio Romano.

Rai 2 non ha ancora annunciato la data della messa in onda.