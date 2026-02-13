Carolina Rey racconta il suo rapporto con gli hater e svela qual è il commento più surreale ricevuto sui social. La conduttrice di «Unomattina Estate» spiega di rispondere sempre con ironia e ripercorre anche le tappe della sua carriera, dagli esordi in Rai fino al successo con «Tale e Quale Show.»

Tra fan e hater

Tra fan e hater «Hai troppi denti»: Carolina Rey racconta il commento che l'ha lasciata a bocca aperta

Hai fretta? blue News riassume per te Carolina Rey racconta di aver risposto con ironia a un hater che le aveva scritto: «Hai troppi denti».

La conduttrice considera «Tale e Quale Show» il programma che ha dato la svolta alla sua carriera dopo anni di provini.

Nell'intervista a «Leggo» rivela anche di non riconoscersi nell'immagine della «principessa bionda» e di essere, nella vita privata, «un po' un maschiaccio». Riepilogo creato con

Carolina Rey è oggi uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Attualmente conduce «Unomattina Estate» su «Rai 1» insieme ad Alessandro Greco e Paola Cervelli e, parallelamente, continua la sua esperienza come voce di RTL 102.5.

In un'intervista rilasciata a «Leggo», la conduttrice ripercorre le tappe della sua carriera, raccontando gli esordi in Rai, il rapporto con il successo e il modo in cui affronta le critiche ricevute sui social.

«Tale e Quale Show è stata la svolta»

Rey spiega di non credere a un singolo momento decisivo, ma riconosce che «Tale e Quale Show» nel 2020 ha rappresentato il punto di svolta della sua carriera.

«Non credo che nella vita ci sia un unico punto di svolta: la vivo come un insieme di cerchi che si aprono e si chiudono, lasciando spazio a nuove opportunità», racconta.

Entrata in Rai prima dei vent'anni, sognava di fare l'attrice. «Sono finita a condurre un po' per caso: al mio primo provino il direttore dell'epoca non vide in me la solita "principessa della tv" e mi affidò il TG dei ragazzi».

La chiamata di Carlo Conti è arrivata dopo cinque anni di provini. «Proprio quando mi ero detta «basta, quest'anno non ci provo nemmeno», è arrivata la chiamata».

La risposta agli hater

Uno dei passaggi più curiosi dell'intervista riguarda il rapporto con gli utenti dei social. Carolina Rey racconta di preferire l'ironia allo scontro, anche quando riceve commenti offensivi.

«Un po' mi dispiace sempre, ma provo a mettermi nei panni dell'altra persona e a disinnescare con l'ironia», spiega.

Tra gli episodi più insoliti ricorda un messaggio ricevuto da un hater: «hai troppi denti». La sua replica è diventata uno dei momenti più divertenti dell'intervista: «Cercherò di farmene estrarre un paio, tanto non servono».

La conduttrice sottolinea però di distinguere gli insulti dalle critiche costruttive, che invece considera utili, soprattutto quando alcune sue dichiarazioni vengono interpretate in modo diverso da quanto intendeva.

«Non sono una principessa»

Carolina Rey sorride anche davanti all'immagine che molti hanno di lei. «Non sono una fatina né una principessa: nella vita di tutti i giorni sono un po' un maschiaccio», racconta.

Dietro l'aspetto curato, spiega, c'è una persona molto semplice che ama non prendersi troppo sul serio.

«Quello estetico è solo un involucro che viene smentito appena mi si conosce».