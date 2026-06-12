«Hamlet Hail to the Thief» sbarca a Londra.

Lo spettacolo ideato da Thom Yorke, che intreccia la tragedia di Shakespeare con le canzoni dell'omonimo album dei Radiohead, sarà in scena al Barbican dal 31 ottobre 2026 al 23 gennaio 2027.

L'annuncio conferma la crescita di un progetto nato come esperimento artistico e diventato rapidamente uno degli appuntamenti più seguiti della stagione teatrale britannica.

Dopo il debutto a Manchester, la produzione ha proseguito il suo percorso con la Royal Shakespeare Company prima di approdare in uno dei principali centri culturali della capitale.

Alla base dello spettacolo c'è l'incontro tra due opere separate da oltre quattro secoli.

Da una parte «Hamlet», con le sue tensioni politiche, i conflitti familiari e il tema del dubbio; dall'altra «Hail to the Thief», l'album pubblicato dai Radiohead nel 2003 e considerato uno dei lavori più incisivi della band inglese. La produzione fonde musica, teatro e movimento scenico in una rilettura contemporanea del classico shakespeariano.

Commentando il nuovo approdo londinese, Yorke ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall'evoluzione del progetto: «È affascinante e molto strano per me vedere come questo progetto abbia preso vita e come abbia funzionato». Il musicista ha aggiunto di essere felice che lo spettacolo possa raggiungere un pubblico ancora più vasto.

Per il frontman dei Radiohead si tratta di una delle operazioni più insolite della sua carriera recente. Mentre continua l'attività con il gruppo e con The Smile, «Hamlet Hail to the Thief» si prepara ora ad affrontare la sfida più importante: conquistare il pubblico londinese con una delle reinterpretazioni più originali nate negli ultimi anni dall'universo creativo dei Radiohead.