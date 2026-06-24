A luglio il principe Harry e sua moglie Meghan Markle visiteranno il Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet per la prima volta dal 2022. Un viaggio che ha subito diviso l'opinione pubblica. Alcuni si sono spinti a parlare di un «ricatto emotivo», per attirare l'attenzione su di loro.

Royal Family Harry e Meghan tornano nel Regno Unito con Archie e Lilibet: «Un ricatto emotivo»

Hai fretta? blue News riassume per te Questo luglio Harry e Meghan visiteranno il Regno Unito insieme ad Archie e Lilibet per la prima volta dal 2022.

Finora il principe si è rifiutato di portare moglie e figli in quanto, non essendo più membro attivo della corona, non ha garantita la sicurezza.

Il viaggio dei duchi di Sussex ha subito diviso l'opinione pubblica.

Il principe Harry e Meghan Markle stanno pianificando un viaggio di famiglia nel Regno Unito a luglio.

Come scrive, tra gli altri, «TGcom24», che cita il «Daily Mail», l'occasione è legata agli eventi «One Year To Go» in vista degli Invictus Games di Birmingham del 2027.

A rendere degno di nota il viaggio è la presenza dei figli, Archie (7 anni) e Lilibet (5 anni), che mancano dal Paese dal 2022. Per la duchessa di Sussex si tratta del primo ritorno a Londra dalle esequie della regina Elisabetta II nel settembre dello stesso anno.

Il problema della sicurezza

Giova ricordare che per anni il figlio minore di re Carlo III ha rifiutato di portare moglie e figli in patria a causa della revoca della sicurezza automatica garantita ai membri attivi della famiglia reale.

Secondo le indiscrezioni del «Daily Mail», il viaggio si sarebbe concretizzato solo dopo che ha ottenuto rassicurazioni e garanzie adeguate sulla protezione di Meghan e i bambini.

Un «ricatto emotivo»

La notizia del rientro ha subito diviso l'opinione pubblica.

Delle fonti vicine alla coppia hanno dichiarato al «Daily Mail» che la decisione di portare i figli in Gran Bretagna sarebbe una «manovra calcolata per accendere i riflettori di tutto il mondo».

Alcuni hanno addirittura accusato i duchi di Sussex di «ricatto emotivo», sostenendo che la presenza dei bambini aumenterebbe l'attenzione sulla coppia.

A conferma della spaccatura dei cittadini britannici, un sondaggio del «Sun» ha rilevato che il 58,5% dei lettori è contrario a un eventuale incontro tra il monarca e i nipoti.

Un segno di disgelo?

Nessuna distensione quindi tra i rapporti ormai tesi da tempo tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia reale.

Come rilevato dalla giornalista esperta di monarchia Rebecca English, alla coppia sarebbe stato ancora offerta la possibilità di essere ospitati in una dimora reale, come in passato.

Ma Harry non avrebbe mai accettato e al momento sembrerebbe non aver preso una decisione.

L'ultima visita di Archie e Lilibet nel Regno risale al Giubileo di Platino del 2022, mentre l'ultimo faccia a faccia tra il principe e il re al settembre del 2025 a Clarence House.

Dal canto suo, il Palazzo non ha confermato nessun incontro tra il padre e la famiglia del figlio.