Ennesimo colpo di scena Harry sarà a Londra senza Meghan e i figli: ecco perché è arrivato il dietrofront

Harry tornerà da solo in Inghilterra. Imago

Il principe Harry sarà a Londra la prossima settimana per un evento legato agli Invictus Games, ma questa volta Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet resteranno negli Stati Uniti. Dietro la decisione ci sarebbero ancora le questioni irrisolte sulla sicurezza della famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito.