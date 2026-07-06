Ennesimo colpo di scena
Harry sarà a Londra senza Meghan e i figli: ecco perché è arrivato il dietrofront
Harry tornerà da solo in Inghilterra.
Imago
Il principe Harry sarà a Londra la prossima settimana per un evento legato agli Invictus Games, ma questa volta Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet resteranno negli Stati Uniti. Dietro la decisione ci sarebbero ancora le questioni irrisolte sulla sicurezza della famiglia durante i soggiorni nel Regno Unito.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il principe Harry parteciperà a un evento a Londra senza Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet.
- Alla base della scelta ci sarebbero le preoccupazioni per la sicurezza della famiglia nel Regno Unito dopo la revoca della protezione di polizia statale.
- Il team del duca starebbe comunque valutando possibili soluzioni, mentre resta aperta la disputa sulla sicurezza e sul rapporto con re Carlo III.
Il principe Harry tornerà a Londra la prossima settimana, ma senza Meghan Markle e i loro due figli, Archie e Lilibet.
Lo riferisce «Sky News», secondo cui al momento non è ancora chiaro se la duchessa di Sussex e i bambini raggiungeranno il duca in altre tappe del viaggio nel Regno Unito.
La questione sicurezza resta irrisolta
Il duca di Sussex avrebbe voluto partecipare all'evento di avvicinamento agli Invictus Games di Birmingham insieme alla famiglia. A frenare il progetto sarebbero però i timori legati alla sicurezza.
Al centro della vicenda c'è la mancata concessione della protezione di polizia finanziata dallo Stato britannico, richiesta dal principe per sé e per i suoi familiari durante le visite nel Regno Unito.
Il team di Harry cerca una soluzione
Nonostante ciò, il team che si occupa della sicurezza del 41enne starebbe ancora valutando diverse alternative che potrebbero consentire anche a Meghan, Archie e Lilibet di accompagnarlo in futuro.
La questione si trascina ormai da anni. Dopo aver rinunciato agli incarichi ufficiali nella famiglia reale nel 2020, Harry ha infatti perso il diritto automatico alla protezione garantita ai membri attivi della monarchia.
La battaglia legale e il rapporto con re Carlo
Lo scorso anno il principe ha perso il ricorso contro il governo britannico sulla riduzione delle misure di sicurezza durante i suoi soggiorni nel Regno Unito.
La vicenda è ora in attesa di una revisione da parte del Ravec, il comitato incaricato di decidere il livello di protezione per i membri della famiglia reale e altre personalità pubbliche.
L'ultima volta che Archie e Lilibet hanno incontrato il nonno, re Carlo III, risale a circa quattro anni fa.
Il sovrano avrebbe inoltre offerto alla famiglia la possibilità di soggiornare in una residenza reale durante la visita, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli.