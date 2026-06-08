Henry Cavill prova una strada diversa.

La star britannica reciterà accanto a Kevin Hart in una nuova action comedy targata Netflix, un progetto ancora sotto chiave che sarà diretto da McG. A rivelarlo è un'esclusiva di TheWrap.

La svolta riguarda soprattutto l'ex volto di «The Witcher». Negli ultimi anni l'attore è stato associato a personaggi d'azione duri e carismatici, mentre questa volta entrerà in un contesto molto più leggero, costruito sul contrasto con il comico americano.

La trama parte da un'idea insolita. I due interpreti vestiranno i panni di agenti segreti rivali che si ritrovano nello stesso corso Lamaze, dedicato alla preparazione al parto, dopo che le rispettive mogli diventano grandi amiche.

Quando le loro identità nascoste iniziano a scontrarsi, i due sono costretti a collaborare tra missioni pericolose, situazioni imprevedibili e l'imminente arrivo della paternità.

Dietro le quinte ci sono nomi di primo piano. Il film sarà prodotto da 21 Laps di Shawn Levy, Maximum Effort di Ryan Reynolds e Hartbeat di Kevin Hart. La sceneggiatura porta la firma di Adam e Aaron Nee insieme a Jonathan Tropper ed è basata su un racconto breve di Sean Lewis.

Per ora Netflix non ha annunciato una data d'uscita ufficiale né l'inizio delle riprese. Il progetto aggiunge però un capitolo inedito alla carriera di Cavill, chiamato a misurarsi con una formula che unisce azione, commedia e dinamiche familiari.