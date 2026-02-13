La storia d’amore tra re Carlo e la regina Camilla ha un retroscena sorprendente: già i loro bisnonni, re Edoardo VII e Alice Keppel, ebbero una relazione extraconiugale durata oltre dieci anni. Il fatto che re Carlo abbia poi riacquistato uno dei regali del suo bisnonno rende questa storia ancora più straordinaria.

Insieme nella buona e nella cattiva sorte: re Carlo con la regina Camilla alle corse di Ascot del 2026. I loro antenati avevano avuto una relazione amorosa.

Intrecci I bisnonni di re Carlo e della regina Camilla avevano avuto una lunga relazione. Ecco la loro storia

Hai fretta? blue News riassume per te: La storia d’amore tra il re Carlo III e la regina Camilla ha radici storiche: già i loro bisnonni, il re Edoardo VII e Alice Keppel, ebbero una relazione duratura dal 1898 al 1910.

Alice Keppel era considerata una confidente influente e discreta del re. Edoardo VII le regalò gioielli di grande valore e altri oggetti preziosi.

Uno di questi regali, un diadema, fu riacquistato da Carlo decenni dopo. Le due famiglie erano inoltre strettamente legate tra loro da generazioni.

Il fatto che oggi il re Carlo III e la regina Camilla siano sposati sembra quasi una continuazione della loro storia familiare, poiché già i loro antenati erano legati da una delle storie d’amore più famose della famiglia reale britannica.

Uno sguardo ai libri di storia ci mostra che già la bisnonna di Camilla, Alice Keppel, era stata l’ultima amante del re Edoardo VII, il quadrisavolo di Carlo.

I due si conobbero nel 1898: lui all’epoca aveva 56 anni ed era ancora principe di Galles, lei era una donna di 29 anni, moglie di un ufficiale e figlia di un ammiraglio. Nonostante la differenza di età, tra i due nacque una relazione che durò fino alla morte del sovrano, avvenuta nel 1910.



1 / 2 Vintage-Aufnahme von König Edward VII. (1841 bis 1910). Er ist der Ururgrossvater von König Charles. Immagine : Imago

A corte, la Keppel era considerata tanto affascinante quanto discreta. La donna sapeva come placare il spesso capriccioso Edoardo, acquisendo così grande influenza nella sua cerchia più ristretta.

A quanto pare, persino la regina Alexandra, dalla quale il monarca aveva avuto sei figli, tollerava quella relazione. Si dice addirittura che preferisse Alice alle precedenti amanti del marito, come riporta la «Stern».

Durante gli anni trascorsi insieme, il re ricoprì la sua amante di doni preziosi. Come riporta «Welt», tra questi c’erano gioielli, spille da cappello, portasigarette e oggetti di pregio della famosa casa Fabergé.

Uno di questi doni tornò alla famiglia reale decenni dopo: un diadema fu messo all’asta da Sotheby’s nel 1989 e successivamente acquistato da Carlo.

Alice Keppel era una donna ricca

Da quel momento in poi, la signora Keppel non dovette più preoccuparsi del proprio futuro. Durante i circa dodici anni della loro relazione, il potente monarca l’aveva ricoperta di doni preziosi.

Insieme al marito, inoltre, sfruttò i contatti nell’entourage del re per effettuare investimenti di successo. Negli anni '20 acquistò la Villa dell'Ombrellino nei pressi di Firenze, dove condusse una vita agiata fino alla sua morte.

Carlo e Camilla

Anche al di là di questa relazione storica, le due famiglie degli attuali regnanti erano strettamente legate. Carlo e Camilla si conoscevano già prima di contrarre i loro primi matrimoni.

L'allora marito di Camilla, Andrew Parker Bowles, era un caro amico dell'attuale re e in passato aveva persino avuto una relazione con la principessa Anna.

Suo padre, Derek Parker Bowles, faceva a sua volta parte della ristretta cerchia di amici della regina Madre.

In seguito, Carlo divenne persino padrino di Tom Parker Bowles, figlio di Camilla e Andrew.