I costumi di «Il diavolo veste Prada 2» finiscono all'asta. Dal 1° al 15 settembre Christie's metterà in vendita abiti, scarpe, gioielli e accessori utilizzati nel film, con il ricavato destinato al Committee to Protect Journalists e al Council of Fashion Designers of America. Tra i lotti figurano capi indossati da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simone Ashley e Lady Gaga.

Meryl Streep aveva già anticipato l'iniziativa durante la promozione del film, spiegando che il guardaroba di Miranda Priestly avrebbe avuto una seconda vita per una buona causa. «Metteremo tutto all'asta», aveva detto l'attrice, precisando che il ricavato sarebbe stato devoluto al Committee to Protect Journalists.

L'idea affonda le radici nel primo «Il diavolo veste Prada». Dopo l'uscita del film del 2006 fu proprio la Streep a sostenere la vendita benefica dei costumi originali. A vent'anni di distanza, l'organizzazione Dress for Success Worldwide ha ricordato quell'iniziativa sui social scrivendo: «Meryl ha trasformato Prada in un'opportunità per aiutare gli altri», sottolineando il valore dell'iniziativa benefica.

Tra i pezzi più attesi spicca la giacca con frange firmata Dries Van Noten, indossata da Miranda Priestly. La costumista Molly Rogers ha raccontato che lo studio avrebbe preferito eliminarla dal film. «Quella giacca li spaventava. Hanno provato a toglierla, ma non ci sono riusciti», ha ricordato. Finirà all'asta anche il vestito Gabriela Hearst di Andy Sachs, ancora macchiato dopo una scena ambientata negli Hamptons.

Il catalogo comprende inoltre un blazer Schiaparelli indossato da Miranda, il bracciale Tiffany & Co. di Emily Blunt e un prototipo delle décolleté Valentino Rockstud realizzato appositamente per il film. «La moda e il giornalismo raccontano il nostro tempo. Oggi sostenere chi informa il pubblico è più importante che mai», ha dichiarato Bonnie Brennan, amministratrice delegata di Christie's.

I costumi saranno esposti gratuitamente nella sede newyorkese di Christie's dall'8 al 13 settembre, in concomitanza con la New York Fashion Week. L'asta dal vivo su invito è in programma il 10 settembre, mentre quella online resterà aperta fino al 15 settembre.