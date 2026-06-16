Musica I Muse annunciano doppia data a Zurigo a dicembre

I Muse sono noti per i loro show esplosivi. Qui il cantane e chitarrista Matthew Bellamy in un concerto a Berna il 12 luglio 2023. (immagine d'archivio)

Il gruppo rock britannico Muse ha annunciato la tournée europea che accompagnerà il nuovo album «The Wow! Signal», in uscita il 26 giugno. Due tappe sono previste all'Hallenstadion di Zurigo il 7 e l'8 dicembre.