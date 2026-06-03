L'attrice e regista porterà sullo schermo il bestseller di Taylor Jenkins Reid. La produzione è pronta a partire, mentre il cast resta top secret.

Dopo il debutto alla regia con il film «Woman of the Hour» nel 2024, Anna Kendrick guiderà la trasposizione cinematografica della pellicola «I sette mariti di Evelyn Hugo», il bestseller pubblicato nel 2017 da Taylor Jenkins Reid.

A confermarlo è Netflix, che ha affidato a Kendrick la trasposizione della storia della leggendaria e riservata diva della vecchia Hollywood, Evelyn Hugo.

Nel romanzo, la protagonista concede la sua ultima intervista alla giovane giornalista Monique Grant, ripercorrendo i suoi sette matrimoni, l'intenso legame con l'attrice Celia St. James e i segreti che hanno segnato la sua esistenza.

La prima versione della sceneggiatura porta la firma di Liz Tigelaar, già autrice delle serie «Little Fires Everywhere» e «Tiny Beautiful Things». Le successive revisioni sono invece curate da Francesca Sloane, creatrice della serie «Mr. & Mrs. Smith».

Jenkins Reid, nota anche per il romanzo «Daisy Jones & The Six», sarà produttrice esecutiva.

Progetto in sviluppo da anni

Il progetto è in sviluppo da anni. Nel 2019 era stato concepito come una miniserie per Freeform, prima che Netflix ne acquisisse i diritti nel 2022.

Il cast resta avvolto nel mistero, ma i fan hanno già le idee chiare: Ana de Armas ed Eiza González sono i nomi più gettonati per il ruolo di Evelyn Hugo, mentre Jessica Chastain viene spesso associata a Celia St. James.

Un'ipotesi che l'attrice premio Oscar aveva già escluso nel 2023. Più favorevoli, invece, de Armas e González, che hanno accolto con entusiasmo il sostegno dei fan.

Dopo «Woman of the Hour», di cui è stata anche protagonista, Kendrick è apparsa nel film «Another Simple Favor» e ha completato le riprese di «Misty Green» e «Babies».

Secondo Netflix, «I sette mariti di Evelyn Hugo» è ormai pronto a entrare in produzione.