Dal 25 luglio la squadra di Antonio Ricci non gestisce più i social di «Striscia la notizia». Secondo il giornalista Claudio Plazzotta, gli account sono passati direttamente a Mediaset e il gruppo di lavoro è stato mandato in ferie.
L'ultimo aggiornamento del sito ufficiale risale al 24 luglio, con la pubblicazione di due articoli. Il portale resta online con l'archivio e il servizio SOS Gabibbo, ma da allora non sono più comparsi nuovi contenuti.
Ad aprile «Striscia» rivendicava oltre 4'000 segnalazioni ricevute nel solo mese di marzo e milioni di visualizzazioni sui social. Il passaggio degli account segna così lo stop di una delle poche attività rimaste operative dopo l'ultima puntata.
Il tg satirico non figura nell'offerta Mediaset 2026-2027, presentata il 9 luglio. In quell'occasione Pier Silvio Berlusconi aveva confermato che erano in corso valutazioni sul futuro del programma, senza indicarne una nuova collocazione.
Antonio Ricci aveva già evocato la conclusione durante la presentazione della 38ª edizione: «Tutte le cose devono avere una fine, ma una trasmissione come Striscia è irripetibile».
L'ultima stagione si è conclusa il 19 febbraio dopo cinque serate con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Dopo l'ultima puntata, il programma aveva continuato a vivere attraverso il sito e i canali social, ora passati sotto la gestione diretta di Mediaset.