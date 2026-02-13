TV I social di «Striscia la notizia» passano a Mediaset, la squadra di Antonio Ricci va in ferie

Dal 25 luglio la squadra di Antonio Ricci non gestisce più i social di «Striscia la notizia». Secondo il giornalista Claudio Plazzotta, gli account sono passati direttamente a Mediaset e il gruppo di lavoro è stato mandato in ferie.