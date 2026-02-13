Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti sono gli unici concorrenti già annunciato ufficialmenti. Per gli altri sei, da Jimmy Ghione a Eugenio Finardi, le anticipazioni arrivano dal settimanale «Chi».

Il cast, come ha annunciato Milly Carlucci, è stato già definito, ma soltanto un nome è stato confermato.

Hai fretta? blue News riassume per te Alessandro Matri e Aurora Ramazzotti sono al momento gli unici concorrenti ufficialmente annunciati per «Ballando con le Stelle 2026».

Secondo «Chi», nel cast dovrebbero entrare anche Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Anna Safroncik, Noemi Bocchi e Alberto Ravagnani.

Per questi sei nomi, però, manca ancora la conferma ufficiale. Riepilogo creato con

La nuova edizione di «Ballando con le Stelle» comincia a svelare le sue carte. Milly Carlucci ha annunciato sui social che il cast della 21esima edizione è stato definito.

Il primo nome ufficializzato è quello di Alessandro Matri.

Come riferisce «Today», l’ex calciatore è stato presentato attraverso un video pubblicato su Instagram insieme alle pagine del programma e della conduttrice.

Nel filmato, Matri prova alcuni passi sotto gli occhi della compagna Federica Nargi, concorrente dello show nel 2024, che alla fine chiarisce scherzosamente che non sarà lei a fargli da insegnante.

Ci sarà anche Aurora

Dopo l'ex attaccante della Juventus, anche Aurora Ramazzotti ha annunciato che parteciperà al programma.

La conduttrice e figlia d’arte, che si era già cimentata in un passo a due durante le nozze con Goffredo Cerza, dal 3 ottobre si misurerà dunque con la gara vera e propria e con il giudizio della giuria.

La conferma è arrivata sui social della trasmissione con un video ironico.

Aurora ha scherzato sulle proprie capacità da ballerina, ammettendo di essere poco coordinata, di non saper ballare e di non amare particolarmente uscire dalla propria comfort zone.

Le anticipazioni

Sugli altri protagonisti della prossima stagione, invece, le anticipazioni arrivano da «Chi».

Secondo il settimanale, tra i concorrenti destinati a scendere in pista ci sarà Jimmy Ghione, storico inviato di «Striscia la notizia» dal 1998. Per lui si tratterebbe di una nuova esperienza televisiva in un momento in cui il tg satirico non figura nei prossimi palinsesti Mediaset.

Nella lista compare anche Riccardo Rossi, attore, comico e conduttore che Milly Carlucci aveva già coinvolto come giurato a «Canzonissima».

A cambiare completamente registro sarà invece Eugenio Finardi: il cantautore, 74 anni compiuti il 16 luglio, arriva a «Ballando» dopo cinquant’anni di carriera e tre partecipazioni al Festival di Sanremo.

Tra i nomi indicati c’è inoltre quello dell'attrice ucraina Anna Safroncik.

Altri due nomi attesi

Uno dei profili destinati ad attirare maggiormente l’attenzione è quello di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. Per la floral designer sarebbe un debutto televisivo particolarmente significativo, dal momento che finora non ha mai rilasciato interviste.

A completare gli otto nomi anticipati dal settimanale c’è Alberto Ravagnani, molto seguito sui social. Lo scorso febbraio ha lasciato il sacerdozio e ha successivamente raccontato le ragioni della sua scelta in un libro.

Il quadro, dunque, è già molto ricco.