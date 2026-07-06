Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha battuto il record di presenze con 250'000 persone. Ma la serata di festa si è trasformata presto in un incubo per molti spettatori. Sui social media si moltiplicano le testimonianze, dalle difficoltà per rientrare a casa ai maxi schermi non funzionanti.

Hai fretta? blue News riassume per te Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato circa 250'000 spettatori, battendo il precedente record di 225'000 di Vasco .

a Tor Vergata ha attirato circa 250'000 spettatori, battendo il precedente record di 225'000 di . L'evento musicale si è trasformato presto in un incubo per molti: i fan lamentano sui social media di trasporti pubblici congestionati, navette assenti, e tempi di uscita che si sono allungati di molto.

Inoltre i maxi schermi nelle diverse aree del concerto non hanno sempre funzionato come si deve.

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sulle criticità emerse dopo l'evento.

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha attirato circa 250'000 spettatori. Il cantante italiano ha infatti battuto il record di Vasco e dei suoi 225'000 fan del Modena Park del 2017.

È stato uno straordinario evento musicale che ha generato un indotto da 90 milioni di euro e un incasso da 16 milioni di biglietti venduti.

D'altra parte, l'esibizione non è piaciuta proprio a tutti. O almeno al termine del concerto il rientro verso casa si è trasformato in una lunga notte di difficoltà per migliaia di fan.

Forti disagi per rientrare a casa

Come riporta «Open», i problemi principali hanno riguardato i collegamenti da e per l'area dell'evento. Le stazioni della Metro C e il capolinea della Metro A ad Anagnina hanno registrato un afflusso eccezionale di persone.

Molti spettatori hanno segnalato ritardi e carenze nel servizio delle navette dedicate. Chi ha scelto di lasciare la zona in auto o tramite taxi è rimasto bloccato per ore nel traffico.

I tempi di uscita si sono allungati notevolmente e i costi delle corse sono aumentati sensibilmente.

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Inoltre le immagini condivise online mostrano migliaia di persone costrette a trascorrere la notte all'aperto. Marciapiedi e aree verdi vicino alle stazioni si sono riempiti di ragazzi provenienti da fuori città. Molti hanno atteso fino alle prime ore del mattino per poter riprendere il viaggio verso casa.

Le testimonianze su TikTok raccontano una situazione di emergenza. I fan hanno documentato le ore di attesa con video e post che hanno fatto il giro dei social.

«C’era gente che dormiva per terra»

«Non c’erano metro, le navette non si sono viste, siamo stati a dormire sui marciapiedi fino alle 5:00 del mattino», ha raccontato una fan. «C’era gente che dormiva per terra, anche con bambini», ha aggiunto.

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Diversi utenti hanno lamentato anche problemi con gli schermi durante il concerto. In alcune aree sarebbero risultati poco visibili mentre in altri casi avrebbero presentato malfunzionamenti.

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Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto sulle criticità emerse dopo l'evento, riconoscendo la necessità di migliorare alcuni aspetti organizzativi per il futuro.

«Faremo tesoro delle segnalazioni ricevute e sappiamo che alcuni aspetti organizzativi e logistici devono e possono essere ulteriormente migliorati, a partire dalla gestione del deflusso del pubblico al termine dell'evento», ha dichiarato.

Ciononostante Ultimo ha sicuramente scritto una pagina della storia musicale italiana.

E forse proprio perché così divisivo, l'evento resterà impresso nella memoria collettiva.