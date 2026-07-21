Hai fretta? blue News riassume per te Prima del concerto all’AXPO Arena del Mare di Genova, Emma Marrone ha trascorso oltre due ore all’Istituto Giannina Gaslini incontrando i piccoli pazienti di diversi reparti.

La cantante ha regalato abbracci, foto, autografi e momenti di ascolto, fermandosi anche negli studi della radio interna insieme a Don Roberto Fiscer.

Solo dopo la visita è salita sul palco, ma per l’ospedale il gesto più importante della giornata è stato il tempo dedicato ai bambini. Riepilogo creato con

A Genova, Emma Marrone ha trasformato la giornata del suo concerto in qualcosa di molto diverso dalla consueta routine fatta di prove, backstage e preparativi.

Prima di esibirsi all’AXPO Arena del Mare per l’Altraonda Festival, la cantante ha infatti raggiunto l’Istituto Giannina Gaslini, dove ha incontrato i piccoli pazienti ricoverati.

Una visita durata oltre due ore, durante la quale Emma si è spostata senza fretta tra i reparti di Neuro-Gastroenterologia, Neurochirurgia, Ortopedia e Trapianto di midollo osseo.

Come raccontato dal portale «Today», la cantante si è fermata accanto ai letti, ha preso in braccio alcuni bambini, ha posato per le fotografie e ha firmato magliette e disegni.

Ma, soprattutto, ha ascoltato le storie dei giovani pazienti, dedicando attenzione a ciascuno di loro nonostante il concerto fosse ormai vicino.

«Ha contato solo i bambini da abbracciare»

Ad accoglierla nelle corsie c’era Don Roberto Fiscer, sacerdote da anni impegnato nel portare musica e leggerezza all’interno dell’ospedale.

Emma, racconta «Leggo», ha fatto anche tappa negli studi di «Radio Fra le Note», la radio interna della struttura, dove ha scherzato davanti ai microfoni insieme ai ragazzi e ai conduttori.

A raccontare la visita sono stati i canali social del Gaslini, in cui sono espresse parole di gratitudine verso la cantante. «Non ha contato i minuti che le restavano prima del concerto. Ha contato solo i bambini da abbracciare», si legge sul profilo Instagram della struttura.

«Un cuore grande si vede dalle piccole cose, e oggi Emma ce lo ha dimostrato nel modo più semplice e più vero: esserci, davvero, per ognuno di loro».

Durante la giornata ha ricevuto anche una maglietta della Sampdoria, consegnata come omaggio per il suo passaggio in città.

La sera, poi, ha fatto cantare il pubblico genovese.