Raffaella Griggi avrà un approccio più deciso nella nuova edizione di «Chi l'ha visto?», al via il 23 settembre su Rai 3. Il consiglio arriva direttamente da Federica Sciarelli, che le ha chiesto di conservare il proprio stile senza risparmiare i protagonisti dei casi più controversi affrontati dal programma.

«Mi ha detto di restare come sono, ma di provare a essere un pizzico meno buona con i «cattivi"», anticipa la nuova conduttrice a «TV Sorrisi e Canzoni».

Sciarelli ha accolto con favore la scelta di promuovere una giornalista già presente nella redazione. Alla Griggi ha scritto di essere contenta della decisione, accompagnando il messaggio con «tanti cuori».

Il passaggio arriva dopo 22 anni di conduzione. «Nessuno sostituisce nessuno», ha chiarito Griggi, travolta dall'emozione alla notizia della nomina: «Ho pianto. La responsabilità è grande».

Il programma manterrà al centro le persone scomparse, il servizio pubblico e le inchieste sul territorio. La conduzione sarà però più corale, con gli inviati coinvolti direttamente in studio negli spazi dedicati ai casi seguiti sul campo.

Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti affiancheranno la nuova conduttrice. Sigfrido Ranucci ha salutato la nomina con un messaggio pubblico: «Auguri a Raffaella e grazie a Federica per aver scritto la storia di «Chi l'ha visto?"».