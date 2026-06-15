Feste sfrenate, droga, ex fidanzate e accuse scioccanti: il caso di Marius Borg Høiby ha tenuto la Norvegia con il fiato sospeso per mesi. Adesso è ufficiale: il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit è stato condannato a quattro anni di reclusione.

Hai fretta? blue News riassume per te Il figlio della principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby, dovrà scontare quattro anni di carcere.

In primavera il giovane è stato processato per diversi reati, tra cui violenza e droga. Le accuse più gravi sono state i quattro casi di stupro.

Il figliastro del principe ereditario Haakon è stato riconosciuto colpevole di due dei quattro stupri, mentre per gli altri due è stato assolto.

Un tribunale di Oslo ha emesso la sentenza nei confronti di Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit. È stato condannato a quattro anni di carcere. Il norvegese dovrà inoltre versare un risarcimento a quattro donne, tra cui due sue ex fidanzate.

Il figliastro del principe ereditario Haakon è stato processato in primavera con accuse di stupro, violenza e reati legati alla droga. In totale gli sono stati contestati quattro episodi di violenza carnale. Il tribunale lo ha riconosciuto colpevole di due, mentre lo ha assolto dalle altre due accuse.

La sentenza non è ancora definitiva: sia la procura sia la difesa possono ancora presentare ricorso.

Di cosa era accusato?

Di una lunga serie di reati. In totale contro il giovane sono stati formulati 40 capi d'accusa e la procura ne ha chiesto la condanna per 39.

Le accuse più gravi riguardavano i quattro casi di stupro ai sensi della legge norvegese. Le vittime erano quattro donne. Secondo l'accusa, Høiby avrebbe abusato di loro e le avrebbe filmate mentre dormivano. In uno dei casi si sarebbe verificata una violenza carnale.

Pur respingendo queste accuse, il norvegese ha ammesso altri reati. Tra questi figurano lesioni personali, minacce, violazione di un divieto di contatto nei confronti di un'ex fidanzata, un reato legato alla droga e diverse infrazioni al codice della strada.

Come si è svolto il processo?

Nel maxi-processo durato sette settimane, tra l'inizio di febbraio e la metà di marzo, oltre all'imputato sono comparsi numerosi testimoni, tra cui ex fidanzate, amici, vicini, conoscenti, ricercatori e agenti della polizia criminale.

Foto e video trovati sui cellulari del norvegese hanno svolto un ruolo importante nella presentazione delle prove. Sono stati letti centinaia di SMS scambiati tra lui e le presunte vittime e sono state rese pubbliche le sue cronologie di ricerca su internet. In questo modo sono emersi dettagli sulla vita intima e sulle sue preferenze sessuali.

Più volte il giovane, in lacrime, ha accusato i media di perseguitarlo fin dall'infanzia e ha preso le difese dei suoi genitori.

Contrariamente a quanto inizialmente previsto, Høiby non ha partecipato di persona alla lettura della sentenza. Gli è stato consentito di seguirla in videoconferenza dal carcere, come comunicato dal tribunale.

Perché Høiby era in custodia cautelare?

Poco prima dell'inizio del processo, Marius era stato nuovamente arrestato per aver violato il divieto di contatto nei confronti di un'ex fidanzata. Come riportato dai media, nei mesi precedenti al processo i due si erano incontrati più volte, nonostante il divieto fosse già in vigore.

Durante il processo e anche successivamente, il figlio di Mette-Marit ha tentato più volte di ottenere la scarcerazione, se necessario anche con l'uso di un braccialetto elettronico.

Poco prima della lettura della sentenza aveva presentato un nuovo ricorso, facendo riferimento al peggioramento delle condizioni di salute della madre. Anche questo tentativo, però, è stato respinto.

Quanto ha scosso la famiglia reale questo scandalo?

In un momento già di per sé difficile per la famiglia reale norvegese, il processo contro il figliastro del principe ereditario Haakon ha rappresentato un'ulteriore dura prova.

Mette-Marit e gli altri membri della famiglia hanno evitato di presenziare alle udienze, ma hanno visitato regolarmente Høiby in carcere.

La principessa è gravemente malata e necessita urgentemente di un trapianto di polmoni. Inoltre da mesi è al centro delle critiche in Norvegia per la sua amicizia con il criminale sessuale statunitense Jeffrey Epstein.

Høiby finirà ora dietro le sbarre?

Sì, Høiby dovrà scontare quattro anni di carcere. Già durante il processo sia l'accusa sia la difesa avevano ritenuto probabile una pena detentiva.

Al termine del procedimento, la procura aveva chiesto una condanna a sette anni e sette mesi di reclusione per il figlio della principessa.

Gli avvocati di Høiby avevano invece chiesto una pena di un anno e mezzo di carcere, limitata ai reati che il norvegese ha ammesso.