Presenti Eros e Michelle Hunziker

Presenti Eros e Michelle Hunziker Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è ricco di emozioni e sorprese. Ecco quali

Hai fretta? blue News riassume per te Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno celebrato il loro matrimonio con una cerimonia simbolica al Castello Xirumi Serravalle, dopo il sì civile pronunciato nei giorni precedenti.

Secondo «Vogue Italia», l'abito Giorgio Armani Privé della sposa rende omaggio a quello indossato da Michelle Hunziker nel giorno delle nozze con Eros Ramazzotti.

La festa si è conclusa tra musica, ospiti vip, quattro canzoni scritte da Aurora per il marito e uno spettacolo di fuochi d'artificio.

Dopo il matrimonio civile celebrato a Militello in Val di Catania dal sindaco Giovanni Burtone, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno festeggiato anche con una cerimonia simbolica al Castello Xirumi Serravalle di Lentini.

Sabato 4 luglio, davanti a parenti, amici e numerosi volti noti, la coppia ha pronunciato le promesse nuziali durante il momento più atteso del loro wedding week end.

Dal sì civile alla cerimonia nel castello

A fare da cornice al rito è stato il Castello Xirumi Serravalle, una dimora cinquecentesca immersa nella campagna siciliana.

È qui che Aurora e Goffredo si sono scambiati le fedi davanti ai loro cari, suggellando ufficialmente la loro unione.

L'abito di Aurora omaggia Michelle Hunziker

Secondo «Vogue Italia», Aurora ha scelto un abito Giorgio Armani Privé in pizzo bianco, con una silhouette a sirena, corpetto a cuore e ricami floreali che decoravano anche la gonna. La scelta non è stata soltanto estetica.

Come raccontato dalla stessa Aurora nell'intervista rilasciata allo stesso Magazine, il vestito richiama infatti quello indossato da Michelle Hunziker nel 1998 per il matrimonio con Eros Ramazzotti.

«È un omaggio alla storia dei miei genitori e a tutto ciò che il loro amore mi ha insegnato», ha spiegato.

Ad accompagnare la sposa all'altare è stato proprio Eros Ramazzotti, visibilmente emozionato.

A celebrare il rito simbolico è stata invece Sara Daniele, amica molto cara della coppia che avrebbe avuto anche un ruolo nel loro primo incontro.

Le emozionanti dediche delle due mamme

Uno dei momenti più intensi della cerimonia è arrivato con gli interventi di Francesca Romana Malato, madre di Goffredo, e di Michelle Hunziker.

Come riporta sempre «Vogue Italia», Francesca Romana Malato ha raccontato quanto Aurora abbia saputo rendere felice il figlio, ricordando anche la nascita del loro bambino e augurando agli sposi una vita ricca di felicità.

Michelle Hunziker ha invece ripercorso la nascita di Aurora e il grande amore vissuto con Eros Ramazzotti, ricordando come la figlia abbia cambiato profondamente la loro vita. Il suo discorso ha emozionato gli invitati presenti.

La festa tra musica, amici e fuochi d'artificio

Terminata la cerimonia, i festeggiamenti sono proseguiti all'aperto, tra gli agrumeti della tenuta. Gli sposi hanno fatto il loro ingresso sulle note di «Where Is My Husband», dando il via a una lunga serata di musica e balli.

Tra le sorprese della festa c'è stato il regalo di Aurora al marito. Sempre secondo la stessa rivista, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scritto quattro canzoni dedicate a Goffredo, ripercorrendo attraverso la musica la loro storia d'amore.

Tra gli invitati figuravano numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Serena Autieri, Giulia Salemi, Paola Di Benedetto, Jonathan Kashanian, Santo Versace, Fabio Rovazzi e Sara Daniele.

A chiudere la serata sono stati il tradizionale taglio della torta nuziale, un dolce bianco a tre piani decorato con ciliegie fresche, e uno spettacolo di fuochi d'artificio che ha illuminato il cielo siciliano, regalando agli sposi un finale da favola per il loro giorno più importante.