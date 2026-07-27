Hai fretta? blue News riassume per te Jim Parsons ha raccontato che, durante gli anni di massimo successo di «The Big Bang Theory», si sentiva spesso infelice e stressato a causa del rapporto ossessivo con il lavoro.

L’attore ha ammesso di essersi imposto una disciplina estrema, di essersi perso «tantissima vita» e che non rifarebbe quella esperienza «per nessuna cifra».

Lo show gli ha però permesso di diventare una star internazionale e di accumulare un patrimonio di 160 milioni di dollari. Riepilogo creato con

Sul piccolo schermo faceva ridere milioni di spettatori nei panni di Sheldon Cooper. Dietro le quinte, però, Jim Parsons viveva gli anni d’oro di «The Big Bang Theory» con un peso crescente sulle spalle.

L’attore ha rivelato di essere stato spesso infelice e stressato proprio mentre la sitcom lo trasformava in una delle star più celebri e pagate della televisione americana.

Il 53enne ne ha parlato durante il podcast «All Out with Jon Dean». Solo a distanza di tempo, ha spiegato, è riuscito a comprendere davvero il suo stato d’animo durante quel periodo.

«Ripensandoci oggi, mi rendo conto che, sotto molti aspetti, in alcuni dei momenti migliori della mia vita ero infelice», ha ammesso. «Non ero felice. Ero stressato».

Da dedizione a ossessione

Il problema, secondo il suo racconto, non era il successo della serie in sé, ma il modo quasi ossessivo con cui affrontava il lavoro.

Come riporta il «Daily Mail», l'attore era convinto che i risultati raggiunti dipendessero dalla necessità di mantenere continuamente tutto sotto controllo, rispettando una disciplina rigidissima e lavorando senza concedersi tregua.

«Sentivo che ci fossero così tanti piatti che avrei dovuto continuare a tenere in equilibrio», ha spiegato, aggiungendo di aver associato le cose positive che gli stavano accadendo al superlavoro e alla disciplina.

Dietro quella che poteva sembrare una solida etica del lavoro, ha detto, si nascondeva soprattutto un comportamento ossessivo.

«Sì, ero disciplinato. Sì, avevo una buona etica del lavoro, ma gran parte di tutto questo aveva una natura quasi ossessivo-compulsiva», ha raccontato.

Un percorso che non ripercorrerebbe

Nella sua mente aveva una lista di cose da completare prima di potersi sentire tranquillo e pronto a recitare nel modo giusto.

«Dovevo portarle a termine per sentirmi a mio agio e sapere di poter fare bene il mio lavoro», ha spiegato, ammettendo però che probabilmente quella convinzione non corrispondeva alla realtà.

Oggi è convinto che molte di quelle regole autoimposte non fossero davvero necessarie. Il prezzo, però, fu alto.

«Mi sono perso tantissima vita», ha riconosciuto. «Non lo rifarei, per nessuna cifra», ha dichiarato. «A volte è stato stressante e miserabile. Mi sono reso infelice da solo».

160 milioni di patrimonio

Allo stesso tempo, Parsons non rinnega ciò che gli è accaduto. Ha ammesso che quella fase, compresa la sua tendenza ad autosottoporsi a una forte pressione, ha contribuito a portarlo dove si trova oggi.

«Non sarei dove sono adesso senza quel periodo della mia vita», ha osservato, riconoscendo che anche la sua natura tormentata fece parte di quel percorso.

Tra il 2007 e il 2019, «The Big Bang Theory» è diventata una delle sitcom più popolari della televisione. Come ricorda «Esquire», Parsons ha conquistato quattro Emmy Awards e un Golden Globe, diventando per anni uno degli interpreti più pagati del piccolo schermo, con un patrimonio che si aggirerebbe intorno ai 160 milioni di dollari.

La sitcom si è conclusa nel 2019 dopo dodici stagioni, quando Parsons decise di lasciare il ruolo principale.

In seguito è tornato nell’universo narrativo del personaggio prestando la voce allo Sheldon adulto in «Young Sheldon».