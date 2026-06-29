Il matrimonio tra Graziano Rossi e Ambra Arpino potrebbe essere solo l'inizio di una nuova battaglia. Secondo «Il Resto del Carlino», la neo-sposa sarebbe pronta ad avviare azioni legali contro alcuni familiari e persone a lei vicine, accusandoli di aver ostacolato la relazione e diffamato la coppia negli ultimi anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo «Il Resto del Carlino», Ambra Arpino intende valutare alcune querele subito dopo il matrimonio con Graziano Rossi.

Tra le persone che potrebbero essere coinvolte figurerebbero anche Valentino Rossi e altri membri della famiglia.

La cerimonia si è svolta in forma privata, mentre il viaggio di nozze inizierà dopo l'incontro con gli avvocati.

Neppure il tempo di festeggiare il matrimonio che, secondo quanto riporta «Il Resto del Carlino», Ambra Arpino avrebbe già deciso di affidarsi ai propri legali.

La donna sostiene di aver subito per anni attacchi personali, umiliazioni e diffamazioni da parte di alcune persone vicine alla famiglia Rossi.

Sempre secondo il quotidiano, la coppia incontrerà gli avvocati Anna Bartoli e Francesco Coli per valutare come procedere sul piano legale, prima ancora della partenza per il viaggio di nozze.

Chi potrebbe essere coinvolto

Il giornale riferisce che tra i possibili destinatari delle querele figurerebbero diversi familiari di Graziano Rossi.

Tra questi vengono citati Valentino Rossi, la compagna Francesca Sofia Novello, Stefania Palma, madre del nove volte campione del mondo, Lorena Quieti, ex moglie di Graziano Rossi, la figlia Clara e la sorella Germana Rossi.

Al momento non risulta che siano state presentate denunce né che le persone chiamate in causa abbiano commentato pubblicamente la vicenda.

Le parole su Valentino Rossi

Nonostante le tensioni, Ambra Arpino riserva a Valentino Rossi parole meno dure rispetto agli altri familiari. Come riporta sempre «Il Resto del Carlino», ritiene il campione «una persona intelligente», ma gli rimprovera di essersi fidato delle opinioni altrui senza aver mai cercato un confronto diretto con lei.

La neo-sposa aggiunge inoltre che la porta di casa resterà sempre aperta, pur sottolineando che dalla famiglia non sarebbe arrivato alcun messaggio di auguri in occasione del matrimonio.

Una cerimonia riservata

Il matrimonio civile è stato celebrato al Conventino di Monteciccardo, nel Pesarese, con una cerimonia riservata officiata dal presidente del Consiglio comunale di Pesaro, Enzo Belloni.

Per l'occasione la sposa ha scelto un abito bianco dal taglio essenziale, mentre lo sposo ha indossato un completo azzurro con una semplice maglietta bianca.

Dopo il rito, gli invitati hanno raggiunto il ristorante La Perla, sul Monte San Bartolo, per il pranzo.

Prima gli avvocati, poi il viaggio di nozze

Stando al quotidiano bolognese i primi giorni da marito e moglie saranno dedicati anche agli aspetti legali. Solo dopo l'incontro con gli avvocati la coppia partirà per il viaggio di nozze, con una prima tappa a Terni per far visita ai genitori di Ambra Arpino e un successivo soggiorno in Svizzera, dove gli sposi saranno ospiti di un amico di Graziano Rossi.

La neo-sposa avrebbe infine annunciato l'intenzione di organizzare nelle prossime settimane una grande festa a Tavullia per tutti gli amici che non hanno preso parte alla cerimonia.