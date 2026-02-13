La 25a edizione del Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) si è conclusa stasera con la proiezione di «Colony» del regista sudcoreano Yeon Sang-ho. La giuria ha assegnato il suo premio principale al film HEN del cineasta sudafricano Nico Scheepers.

La giuria ha elogiato «la sua evocazione sconvolgente di un male insidioso che si impossessa di una comunità devota in un paesaggio apocalittico, sostenuta da una regia di notevole padronanza e dallo sguardo indimenticabile di un giovane ragazzo», indica il NIFFF in un comunicato.

La competizione internazionale è stata valutata dal regista spagnolo Eugenio Mira, dalla critica e programmatrice della Berlinale Jessica Kiang e dalla regista francese Julia Kowalski. L'autore ginevrino di fumetti Frederik Peeters e il regista svizzero tedesco Simon Jaquemet erano anch'essi membri della giuria.

Altri vincitori del palmarès

Una menzione speciale è andata a «Breeder» dello statunitense-canadese Alex Goyette, anch'esso premiato dalla Giuria della critica. Il premio per la migliore direzione artistica ha ricompensato «Sleep No More» dell'indonesiano Edwin.

Il pubblico ha premiato «Hokum» dell'irlandese Damian McCarthy con il Premio della RTS. Nella competizione asiatica, il pubblico ha inoltre scelto «My Daughter Is a Zombie» del sudcoreano Pil Gam-sung.

Dal canto loro, il regista indiano S. S. Rajamouli, il cineasta francese Bertrand Mandico e l'autrice britannica Samantha Shannon erano gli ospiti d'onore. Hanno ricevuto premi speciali durante la cerimonia di apertura.

Durante la manifestazione, il festival ha proiettato 129 opere provenienti da 33 Paesi. Secondo una prima stima resa nota oggi degli organizzatori, circa 61'000 spettatori hanno partecipato a questa edizione anniversario, contro i 66'000 dell'anno scorso.