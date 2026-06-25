Il presentatore si è infatti dapprima presentato totalmente vestito di bianco, con una particolare tunica che ha fatto pensare a un religioso, ma poi l'attenzione si è spostata sulla sua nuova capigliatura, passato a un folto riccio come va tanto di moda tra i giovani negli ultimi tempi.

Filippo ma che ti hanno combinato ai capelli?!? #temptationisland pic.twitter.com/n9LTNNWLQq

«Temptation Island» al via Il nuovo look di Filippo Bisciglia scatena il web, cosa è successo ai suoi capelli?

In sintesi La nuova edizione di «Temptation Island» ha preso il via ieri sera, mercoledì 24 giugno, su Canale 5 con una svolta clamorosa.

Il presentatore Filippo Bisciglia si è presentato in spiaggia dapprima con un abbigliamento completamente bianco, che ricordava le vesti di un messia o di un santo.

si è presentato in spiaggia dapprima con un abbigliamento completamente bianco, che ricordava le vesti di un messia o di un santo. Successivamente Bisciglia è passato a un outfit total black, ma a quel punto la vera protagonista è diventata la sua capigliatura.

Una domanda che è infatti iniziata a rimbalzare tra i profili social degli spettatori: cosa ha fatto ai capelli?

La nuova edizione di «Temptation Island» ha preso il via ieri sera, mercoledì 24 giugno, su Canale 5 con una svolta clamorosa.

Filippo Bisciglia è tornato a guidare il docu-reality di Mediaset confermandosi il punto di riferimento per le coppie in crisi, ma il suo esordio sulla spiaggia calabra ha riservato un colpo di scena che ha catturato l'attenzione del pubblico ben prima del primo falò.

Come riporta «Leggo», infatti, il conduttore è apparso con un abbigliamento completamente bianco: la tunica candida con collo aperto ricorda le vesti di un messia o di un santo.

E i commenti sui social non sono tardati ad arrivare e qualcuno lo ha paragonato addirittura a San Francesco pronto a dispensare consigli relazionali.

Questa «trasformazione spirituale» è durata però solo per le presentazioni sulla spiaggia.

Dal bianco al nero: il cambio di scena

Dopo i primi momenti sul bagnasciuga, Bisciglia passa a un outfit total black. Il cambio di abbigliamento accompagna l'inizio delle dinamiche nel pinnettu, dove le coppie affrontano il battesimo del fuoco.

La gestione del conduttore rimane magistrale come nelle edizioni precedenti nonostante il cortocircuito visivo che ha caratterizzato l'esordio.

La vera protagonista della puntata è poi però diventata la capigliatura del conduttore. Una domanda è infatti iniziata a rimbalzare tra i profili social degli spettatori: cosa ha fatto ai capelli?

I commenti si sono susseguiti a ritmo serrato e l'attenzione si è quindi spostata completamente sulla testa del timoniere Mediaset.

I social non risparmiano il confronto

Il web battezza subito la nuova era con l'hashtag #Filippocuffietta'sera. I commentatori più ironici parlano addirittura di una clamorosa trasformazione del conduttore in Gianni Sperti.

Il confronto diventa virale e consacra il taglio come la vera red flag della puntata d'esordio.

La trasformazione di Filippo Bisciglia in Gianni Sperti #temptationisland pic.twitter.com/wj6x8aeBa8 — Emanuele Cosenza (@Ema_Cosenza) June 24, 2026

Gli appassionati della trasmissione non nascondono la loro perplessità. La gestione dei registi rimane impeccabile, ma il pubblico chiede a gran voce di rivedere quel taglio.

L'anomalia tricologica si conferma il tormentone indiscusso del debutto televisivo della nuova stagione di «Temptation Island».