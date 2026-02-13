Stefano De Martino cambia look.
Imago
Stefano De Martino è già proiettato verso la sua prossima grande sfida, il Festival di Sanremo 2027. Tornato a Napoli dopo la fine di «Affari Tuoi», il conduttore ha rinnovato il look con un taglio destinato, secondo gli esperti, a diventare una delle tendenze dei prossimi mesi.
Archiviata l'ultima stagione di «Affari Tuoi», Stefano De Martino può concentrarsi sulla prossima grande sfida della sua carriera: il debutto come direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. E la preparazione passa anche dall'immagine.
Tornato a Napoli, il conduttore si è affidato ancora una volta al suo storico barbiere, scegliendo un taglio destinato, secondo gli esperti, a dettare tendenza nei prossimi mesi.
Ogni volta che rientra nella sua città, De Martino non rinuncia a una tappa nel salone «I Testa», nel quartiere Vomero.
Anche questa volta ha confermato la tradizione, optando per un taglio corto che punta sull'equilibrio dei volumi e su leggere scalature capaci di dare movimento naturale ai capelli.
Come spiegato dal professionista che lo segue, si tratta di un «taglio graduato», una soluzione che evita stacchi troppo marcati e garantisce un effetto armonioso.
Nel filmato pubblicato sui social network, De Martino appare visibilmente soddisfatto del nuovo look, mostrando il risultato finale ai suoi follower.
Anche lo styling resta essenziale. Basta una leggera applicazione di lacca per valorizzare la texture dei capelli e accompagnare il movimento naturale della chioma.
Il risultato è un effetto volutamente spettinato, ma allo stesso tempo ordinato ed elegante, destinato a essere tra i tagli di riferimento dell'estate 2026.