Mitch Winehouse, padre della cantante Amy Winehouse, è stato condannato a rimborsare quasi 950mila sterline di spese legali dopo aver perso la causa contro due amiche della figlia per la vendita all'asta dei suoi effetti personali.

Ecco cosa è successo

Ecco cosa è successo Il padre di Amy Winehouse perde la causa contro due amiche della figlia e deve pagare oltre un milione di franchi

Hai fretta? blue News riassume per te Mitch Winehouse ha perso la causa contro l'ex stylist Naomi Parry e l'amica Catriona Gourlay sulla vendita all'asta degli oggetti appartenuti ad Amy Winehouse.

L'Alta Corte di Londra gli ha imposto di pagare circa 950'000 sterline (circa 1,3 milioni di franchi) per coprire le spese legali sostenute dalle due donne, oltre ai costi del proprio procedimento.

Le due convenute hanno sostenuto che gli oggetti erano stati donati o prestati dalla cantante, mentre il padre chiedeva una parte del ricavato per la fondazione dedicata all'artista. Riepilogo creato con

Mitch Winehouse dovrà versare circa 950mila sterline, circa un milione e 300 mila franchi, a due donne molto vicine alla figlia Amy Winehouse dopo aver perso la causa intentata davanti all'Alta Corte di Londra.

Il procedimento riguardava la vendita all'asta negli Stati Uniti di abiti, borse e altri effetti personali della cantante britannica, morta nel 2011 all'età di 27 anni.

La giustizia inglese, come riferito dal «Guardian» ha ora stabilito anche l'ammontare delle spese che il padre dell'artista dovrà rimborsare: 569'330 sterline all'ex stylist Naomi Parry e 394'521 sterline a Catriona Gourlay, amica e confidente della cantante.

La sentenza sulle spese processuali

Oltre ai rimborsi dovuti alle due donne, Mitch Winehouse ha accumulato quasi un milione di sterline di spese legali proprie nel procedimento, respinto già lo scorso aprile.

Nella sua decisione, la giudice Sarah Clarke ha criticato il modo in cui è stata condotta l'azione giudiziaria.

Secondo il magistrato, il padre della cantante «ha trasformato deliberatamente questo caso in un contenzioso su larga scala e costoso, in circostanze studiate per esercitare pressione commerciale affinché le parti si accordassero alle sue condizioni».

La vendita degli effetti personali

Al centro della disputa c'era la vendita all'asta di decine di oggetti appartenuti ad Amy Winehouse. Naomi Parry e Catriona Gourlay avevano ricavato oltre 1,4 milioni di dollari dalla cessione di vestiti, borse e altri beni della cantante.

Secondo le accuse avanzate da Mitch Winehouse, le due donne avrebbero portato avanti le vendite senza informarlo.

Per questo motivo il padre dell'artista aveva chiesto una parte del ricavato, sostenendo di agire in rappresentanza della fondazione dedicata ad Amy Winehouse, impegnata ad aiutare giovani in difficoltà.

La difesa delle due amiche

Naomi Parry e Catriona Gourlay hanno sempre respinto le contestazioni, sostenendo di non aver agito in malafede.

Durante il procedimento hanno spiegato che gli oggetti finiti all'asta erano stati donati oppure prestati loro dalla stessa Amy Winehouse quando era ancora in vita.

L'Alta Corte di Londra ha però respinto le richieste avanzate da Mitch Winehouse e, dopo la decisione di aprile, ha ora definito anche le conseguenze economiche della vicenda, imponendo al padre della cantante il pagamento delle ingenti spese legali sostenute dalle due convenute.