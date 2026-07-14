Dopo il trapianto di polmoni, la principessa Mette-Marit sta lavorando per tornare alla vita di sempre. Il principe ereditario norvegese Haakon ha parlato per la prima volta pubblicamente delle condizioni di salute di sua moglie, dando speranza al pubblico.

Dopo il trapianto di polmoni Il principe norvegese Haakon: «Mette-Marit sta meglio di giorno in giorno»

Hai fretta? blue News riassume per te A un mese dal trapianto di polmoni, il principe Haakon ha dato un aggiornamento positivo sulle condizioni di salute di sua moglie Mette-Marit.

Per l'erede al trono norvegese, il viaggio per assistere ai quarti di finale dei Mondiali della Nazionale norvegese di calcio è stato il primo viaggio all'estero dopo l'intervento chirurgico subito dalla moglie. Riepilogo creato con

È stata un'immagine che probabilmente ha portato un grande sollievo non solo in Norvegia: dopo che la Nazionale casalinga si è qualificata per i quarti di finale dei Mondiali di calcio, il Palazzo Reale norvegese ha condiviso su Instagram diverse immagini (vedi sopra).

Nelle foto si vedevano il principe ereditario Haakon e sua moglie Mette-Marit, seduti sul divano nel salotto del castello di Oslo. Entrambi indossano una sciarpa da tifosi al collo, mentre sullo sfondo si vedono bandiere norvegesi.

Erano i primi scatti della principessa da quando, quattro settimane fa, si è dovuta sottoporre a un trapianto di polmoni. La donna sorride e sembra serena.

Haakon: «Sta meglio di giorno in giorno»

Haakon, che dopo l'intervento era rimasto inizialmente al fianco della moglie, ha nel frattempo ripreso a partecipare a impegni pubblici. Sabato scorso, inoltre, si è recato all'estero per la prima volta dopo l'operazione.

Il 52enne ha assistito a Miami alla partita dei quarti di finale dei Mondiali tra Norvegia e Inghilterra.

In un’intervista ai media norvegesi, l’erede al trono ha poi fornito un aggiornamento positivo sulle sue condizioni di salute: «Per fortuna mia moglie sta migliorando di giorno in giorno. Ne siamo davvero felici».

Mette-Marit soffre da anni di una fibrosi polmonare incurabile. La malattia provoca una progressiva cicatrizzazione del tessuto polmonare e rende difficile la respirazione.

Dopo che le sue condizioni erano peggiorate sempre più negli ultimi mesi, a metà giugno la principessa ha ricevuto un trapianto di polmoni.