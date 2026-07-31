Un nuovo video diffuso per il suo compleanno mostra un principe George rilassato e lontano dagli impegni reali. Questa spensieratezza non durerà ancora a lungo: a settembre il 13enne inizierà a frequentare il prestigioso collegio di Eton, dove vivrà per la prima volta lontano dalla famiglia e sarà preparato ad assumersi responsabilità sempre maggiori.

Hai fretta? blue News riassume per te A settembre cambia tutto: il principe George inizierà a frequentare il prestigioso Eton College, dove vivrà per la prima volta lontano dalla famiglia.

Una formazione a 360 gradi: oltre allo studio, il collegio punta su sport, musica e decine di attività per formare leader autonomi e responsabili.

Sulle orme dei grandi: da Eton sono usciti primi ministri, attori e scrittori di fama mondiale, e ora anche il futuro re d'Inghilterra seguirà questo percorso. Riepilogo creato con

Il principe George si sta godendo l'estate lontano dai riflettori: a piedi nudi in montagna con il fratellino Louis, mentre coccola il cane di famiglia o gioca a cricket sulla spiaggia.

Con un video di 18 secondi ricco di immagini private delle vacanze, la principessa Kate e il principe William hanno fatto gli auguri al loro primogenito in occasione del suo tredicesimo compleanno, celebrato il 22 luglio.

Niente cravatta, niente protocollo, nessun atteggiamento formale: il filmato mostra un principe George come raramente lo si vede, rilassato, sorridente e spensierato, ben lontano dagli impegni ufficiali che lo vedono già protagonista di eventi di primo piano, come la finale di Wimbledon.

Dopo un'estate all'insegna della spensieratezza, per il principe George è arrivato il momento di affrontare una nuova fase della sua vita. A settembre, il secondo nella linea di successione al trono britannico farà le valigie e si trasferirà in collegio.

Il 13enne inizierà a frequentare il prestigioso Eton College, la storica scuola d'élite dove hanno studiato anche suo padre e suo zio, il principe Harry. Insieme a circa 260 coetanei, George comincerà qui un nuovo capitolo del suo percorso di crescita.

Come tutti gli altri studenti, avrà a disposizione una stanza singola. A Eton, infatti, non sono previste camere condivise: ogni allievo dispone di uno spazio personale dove dormire e studiare.

L'obiettivo è chiaro: abituare gli studenti a diventare autonomi fin da giovani e ad assumersi le proprie responsabilità. Per il principe George si tratta di un cambiamento importante. Finora aveva frequentato la Lambrook School insieme ai fratelli Charlotte e Louis.

L'adolescente ha dovuto seguire l'iter di ammissione come tutti gli altri candidati. Chi desidera frequentare questo istituto deve iscriversi già all'età di circa dieci anni e sostenere dei test attitudinali e un colloquio personale. Solo in seguito il college assegna gli ambiti posti scolastici.

Una crescita personale e accademica

Con il trasferimento a Eton, per il principe George non inizierà soltanto un nuovo anno scolastico, ma anche una quotidianità molto più impegnativa.

Il college è considerato una delle scuole d'élite più prestigiose al mondo e punta non solo a preparare gli studenti all'accesso nelle migliori università, ma anche a formarli affinché imparino a pensare, studiare e agire in piena autonomia.

La formazione va ben oltre le lezioni in aula. Gli studenti possono scegliere tra 25 discipline sportive, 50 gruppi musicali e cori e oltre 80 associazioni studentesche, che spaziano dai club di dibattito e politica a quelli dedicati alle scienze naturali e alla letteratura, fino a scacchi, fotografia e imprenditoria.

A queste si aggiungono il teatro, il volontariato e numerose altre attività extracurriculari. L'obiettivo è offrire una crescita completa, sia dal punto di vista accademico sia sotto il profilo personale.

Lo sport occupa un posto centrale nella vita del college. Sei pomeriggi alla settimana sono riservati ad allenamenti e competizioni. L'offerta comprende calcio, rugby, hockey, cricket, canottaggio, tennis, nuoto, scherma, pallanuoto, squash e arrampicata.

L'intento non è soltanto sviluppare le capacità atletiche degli studenti, ma anche trasmettere valori come lo spirito di squadra, la leadership e la determinazione.

Tanti ex studenti famosi

L'elenco degli ex studenti di Eton sembra un vero e proprio «Who's Who» della politica, della cultura e della società britannica.

Il prestigioso collegio ha formato 20 primi ministri del Regno Unito, tra cui David Cameron e Boris Johnson. Tra i suoi ex allievi figurano anche gli attori Tom Hiddleston, Eddie Redmayne e Damian Lewis, l'avventuriero Bear Grylls e gli scrittori George Orwell e Ian Fleming, il creatore di James Bond.

Nel video delle vacanze George appare come un ragazzo sereno e spensierato. Da settembre, però, i riflettori saranno puntati sempre di più sul futuro re.