Hai fretta? blue News riassume per te Il principe Harry vorrebbe portare la sua famiglia nel Regno Unito, il 7 luglio.

La famiglia vive negli Stati Uniti, ma il figlio di re Carlo desidererebbe ora che i suoi figli, Archie e Lilibet, visitassero il loro Paese d'origine, oltre che incontrare il nonno.

Il monarca ha fatto sapere che non s'intrometterà in questioni di sicurezza.

Il Comitato Esecutivo Reale e VIP (RAVEC) ha condiviso che non avrebbe fornito una protezione di polizia a tempo pieno durante il viaggio.

Un rapporto di sicurezza ha rilevato «almeno sei complotti contro il duca orditi da gruppi jihadisti e di estrema destra».

Secondo l'«Express», il principe Harry sarebbe stato «vicino alle lacrime» a causa della difficile situazione di sicurezza nel Regno Unito.

Il 41enne dovrebbe tornare nel Regno Unito la prossima settimana con la moglie, Meghan Markle, e forse anche con i figli, Archie e Lilibet.

Il figlio minore di re Carlo ha precedentemente affermato di non sentirsi al sicuro con la sua famiglia nel Regno Unito, nonostante desideri ardentemente che i suoi figli visitino il suo paese d'origine.

Nessuna sicurezza per la sua famiglia a tempo pieno

La scorsa settimana è stato confermato che Meghan e i loro figli si sarebbero uniti al viaggio della prossima settimana, ma poche ore dopo è stato rivelato che il Comitato Esecutivo Reale e VIP (RAVEC) non avrebbe fornito una protezione di polizia a tempo pieno durante il viaggio.

Ciononostante Harry starebbe valutando «ogni opzione disponibile» per garantire che sua moglie e i suoi figli possano viaggiare con lui il 7 luglio.

Re Carlo non interverrà in questioni di sicurezza

Secondo quanto riportato, il monarca avrebbe offerto al figlio e alla sua famiglia una residenza reale dove soggiornare durante la visita, ma, stando a quanto affermato da RAVEC, non sarebbe stata garantita la piena protezione della polizia.

Parlando in vista del viaggio della prossima settimana, una fonte ha dichiarato a «Vanity Fair»: «Harry era devastato e sull'orlo delle lacrime. Il re ha chiarito che, pur desiderando vedere il figlio e i nipoti con cui non ha più rapporti, non interverrà in questioni di sicurezza».

Dei gruppi jihadisti complottano contro Harry

Il suo rapporto sulla sicurezza, come riporta anche «Sky News», ha evidenziato gravi minacce terroristiche.

Tra queste, un documento di al-Qaeda che incitava all'assassinio di Harry.

Il rapporto ha rilevato «almeno sei complotti contro il duca di Sussex orditi da gruppi jihadisti e di estrema destra, che hanno preso di mira anche altre personalità britanniche di alto profilo».